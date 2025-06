Valeria Angione mangia cavallette a sua insaputa, la reazione dopo la scoperta: “Devo vomitare”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'influencer e attrice Valeria Angione ha trascorso gli ultimi giorni a Copenaghen. Ha partecipato a un evento organizzato da Disney+ per la serie The Bear insieme a Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne, e attraverso i suoi canali social ha documentato il viaggio. Un tour gastronomico ispirato al personaggio di Marcus e ai luoghi della serie le ha permesso di assaggiare diversi piatti: tra questi, però, uno era a base di cavallette.

La disavventura di Valeria Angione con le cavallette

"Io ignara di tutto mentre prendo quello che pensavo fosse un semplicissimo tacos con tartare di tonno" racconta Valeria Angione in un video condiviso sul profilo Tik Tok nel quale svela cosa è successo dopo aver assaggiato il piatto. Prima di scoprire nel dettaglio di cosa si trattasse, aveva documentato l'assaggio commentandolo: "Buonissimo". Poco dopo, però, si è accorta che il tacos era condito con tartare di tonno e cavallette. "Un minuto dopo scopro di aver appena mangiato delle cavallette" scrive come testo al video nel quale, visibilmente sconvolta, commenta con Matteo Ranieri: "Devo vomitare un attimo".

L'influencer ha condiviso diverse immagini del suo viaggio a Copenaghen su Instagram. In un post ha raccontato: "Prima volta a Copenaghen. Molto carina. È stato molto bello vivere per 48ore con una temperatura di 18 gradi invece degli 87 italiani. Un po’ meno è stato scoprire di avere mangiato delle CAVALLETTE. Ma vabe che dire.. è stata un’esperienza".

Valeria Angione: "Non abbandono i social, guadagno come un medico"

Valeria Angione in una recente intervista a Fanpage.it ha raccontato di aver sempre desiderato di fare l'attrice, ma "mi sentivo un fallimento": "Ai tempi il teatro non mi dava niente, così mi sono iscritta alla facoltà di economia, che è sempre stato il mio piano B. Poi ho aperto una porta alternativa, i social, che mi hanno dato una visibilità tale da permettermi di scrivere uno spettacolo e di far venire le persone a vedermi a teatro". Oggi, oltre ad essere attrice, è anche un'affermata influencer: "I soldi che si guadagnano sono forse pari a quelli a cui un dottore arriva dopo due anni di carriera. Non li abbandono".