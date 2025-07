Anita Olivieri in Svezia per vedere un ragazzo conosciuto su un’app di incontri: “È basso, ma conta come mi tratta”

Anita Olivieri, ex del Grande Fratello, ha raccontato di essere volata in Svezia per conoscere di persona un ragazzo conosciuto attraverso un’app di incontri: “È basso ma, tra fisico e viso, fa paura. Non mi interessa dell’altezza”.

Anita Olivieri racconta su Instagram la sua esperienza con un ragazzo svedese conosciuto su un'app di incontri. L'ex del Grande Fratello è volata fino in Svezia per incontrarlo e si è trovata molto bene. La confessione su Instagram rivolta ai fan: "È basso, ma importa come mi tratta".

Anita Olivieri e il ragazzo svedese conosciuto tramite un'app di incontri

Attraverso delle stories caricate sul suo profilo Instagram e rispondendo alle domande dei fan, l'ex gieffina ha raccontato del suo viaggio in Svezia per incontrare un ragazzo conosciuto circa un mese fa attraverso un'app di incontri, Raya, utilizzata soprattutto da celebrità, vista l'attenta selezione cui vengono sottoposti gli utenti. "La verità è che ho appena speso infiniti soldi per andare in Svezia a conoscere un ragazzo. Lui non capisce l’italiano, vi porterò con me", le parole prima del fatidico appuntamento.

"È basso, ma conta come mi tratta"

Successivamente, Anita ha spiegato ai followers che tanto si erano appassionati alla vicenda come sono andate le cose tra loro: "A livello fisico lui ha un difetto, ossia che è basso. Io sono 1.73, sono alta e ho difficoltà a trovare persone più alte di me, in giro ci sono solo ragazzi bassi, ormai ho accettato questa cosa. A parte il momento iniziale in cui siamo visti, lui è talmente bono che potrebbe fare il modello tranquillamente. Tra fisico e viso, fa paura, quindi non mi interessa dell’altezza".

Sono stata con ragazzi alti che erano dei bas***di, lui mi tratta benissimo. Non so come andranno le cose, lo preferirei più alto, ma nella vita non si può avere tutto, la cosa più importante è come mi tratta.

Alla fine dei conti, l'ex gieffina si è detta felice dell'esperienza vissuta: "Per me ne è valsa davvero la pena. Vi auguro di buttarvi nelle cose perché nel mio caso è stato veramente divertente passare 4 giorni così. Ho staccato, visitato un’altra città, assaggiato cibo diverso e visto cose nuove". La prima sera lui si è presentato in smoking: "Tutto tirato per portarmi a cena, eravamo super eleganti per strada, è stato divertentissimo". I due, adesso, si vedranno ad agosto a Roma.