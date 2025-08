Luca Onestini e Aleska Genesis si sono lasciati, lui: “Chiedeva all’intelligenza artificiale se stare insieme”

Luca Onestini e Aleska Genesis si sono lasciati. I due si erano conosciuti qualche mese fa nella casa del Grande Fratello in Sudamerica e la loro storia sembrava procedere a gonfie vele. L’ex gieffino si è sfogato sui socia: “Mi ha detto che ero un pagliaccio, non mi ha mai amato. Chiedeva all’intelligenze artificiale se le conveniva stare con me”.

Luca Onestini e Aleska Genesis si sono lasciati. La loro storia d'amore sembrava procedere a gonfie vele, tanto che l'ex concorrente del Grande Fratello aveva parlato di matrimonio, ma di recente hanno deciso di prendere strade separate. Dopo alcune segnalazioni sulla coppia, era stata l'influencer a parlare di rottura, spiegando che venivano da "due mondi diversi" e che per questo non erano compatibili. Ora invece è l'ex gieffino a rompere il silenzio

Lo sfogo di Luca Onestini dopo la rottura

Luca Onestini si è sfogato in una live su TikTok dopo la rottura con Aleska Genesis. L'ex concorrente del GF ha raccontato di essere "scioccato" dopo aver saputo alcuni retroscena sull'influencer: "Ha chiesto a Chat Gpt se le conveniva stare con me. Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io scioccato". Onestini si è poi chiesto come abbia fatto a non accorgersi della persona che aveva accanto, di cui era innamorato e con cui sognava un futuro insieme: "Ma come ho fatto? Talmente tanto innamorato, illuso, da non vedere questa cosa? Non so se sto sognando, se è un incubo… che cosa cavolo è?".

Genesis avrebbe insultato in più occasioni l'ex gieffino, facendolo sentire "inferiore" rispetto a lei: "La signora ha detto che ero un pagliaccio, un narcistista, ma che voleva vedermi quando ero a Miami. Mi dici le cose peggiori di questo mondo e poi vuoi vedermi? Io mi sono stufato. Mi diceva di combattere per amore. Ma tu mi hai mai amato? No". Tra loro ci sarebbero stati anche problemi di natura economica: Aleska avrebbe invitato Onestini a cena con la sua famiglia così che fosse lui a pagare il conto e loro non l'avrebbero nemmeno ringraziato.

Le parole di Aleska Genesis

La scintilla tra Onestini e Genesis era scoccata nel reality La Casa de Los Famosos, dove lui era stato colpito dal suo aspetto estetico fin dall'inizio. Anche una volta usciti, sembrava che l'amore procedesse a gonfie vele, tanto che l'ex concorrente aveva più volte parlato di lei e delle prospettive di una vita insieme. In una recente intervista al settimanale Di Più aveva dichiarato: "Non pensavo che mi sarei innamorato di nuovo, ma così è stato. È la donna che mi ha fatto credere nuovamente nell'amore. Entrambi sogniamo una famiglia e pensiamo al matrimonio". Qualcosa però tra loro è cambiato e la prima a