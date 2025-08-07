Luca Onestini sbugiarda la ex Aleska Genesis dopo la rottura: “Ho le prove di tutto, ora mi difendo”

In un video pubblicato su TikTok, Luca Onestini ha sbugiardato la ex Aleska Genesis, che dopo la rottura ha iniziato ad accusarlo pubblicamente. “Dobbiamo difenderci, basta bugie”, ha spiegato il modello mostrando una serie di prove, come fatture di alberghi, ristoranti e messaggi.

Botta e risposta tra Luca Onestini e Aleska Genesis sui social. Dopo la fine della loro storia d'amore, l'ex gieffino ha voluto rispondere pubblicamente a una serie di accuse della modella nei suoi confronti. "Ha chiesto all'intelligenza artificiale, a ChatGPT, se le conveniva stare con me", aveva raccontato. I due si sono conosciuti alcuni mesi da nel reality La Casa de Los Famosos e il loro rapporto sembrava procedere a gonfie vele, tanto che sognavano una famiglia insieme.

Onestini sbugiarda la ex Aleska, il video

In un video pubblicato su TikTok, Onestini ha sbugiardato Aleska Genesis accusa dopo accusa. L'influencer aveva raccontato che l'ex non le aveva mai regalato una rosa, ma il modello ha mostrato alcuni scatti in cui invece si vede la ragazza con il fiore tra le mani. "Dobbiamo difendersi da altre bugie, ecco le prove", ha spiegato. Tra le varie accuse, anche diverse di natura economica, come il mancato pagamento di treni, fine settimana e ristoranti. "Il fine settimana in hotel l’ho pagato io. Andiamo al ristorante ed era un ristorante sulla spiaggia, non un ristorante di lusso. Lui non ha speso un centesimo perché io per tutta la settimana ho ricoperto le spese a Miami. Anche a Capri, stessa cosa", aveva raccontato Aleska.

Anche in questo caso, Onestini ha risposto con la sua versione della storia, mostrando varie fatture di quello che invece ha pagato: "Il ristorante in spiaggia? Semplicemente era un ristorante dell’hotel dove stavamo alloggiando. (…) A Miami? Ora ti mostro quanto ho pagato per entrami a Giugno a Miami. Io ho la prova di tutto, nonostante queste accuse io l’ho continuata a difendere e proteggere".

"Utilizza le donne per fare il protagonista", la replica di Onestini

Sempre in una live su TikTok, Aleska aveva accusato Onestini di essere un bugiardo e soprattutto di "usare le donne" per farsi spazio nei reality: "Le ha utilizzate per fare il protagonista". Il modello ha invece spiegato che i suoi sentimenti erano reali e ha mostrato ai followers uno screen della chat con la ex fidanzata "dove si vede molto bene come divido la parte lavorativa dalla parte amorosa". "Basta che io e te stiamo bene, non chiedo altro progetto lavorativo”, era il messaggio che le aveva scritto.