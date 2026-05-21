Il “caso abbonamenti” di Helena Prestes: prima nega l’impegno sulle donazioni, poi spunta il video che la smentisce

Helena Prestes aveva negato a Fanpage.it qualsiasi impegno sulle donazioni legate al suo canale Instagram. Ma in rete spunta un video che la smentisce. E, dopo le segnalazioni della “fan pentita”, l’ex Carlo Motta rompe il silenzio.

Nel corso degli ultimi mesi, dopo che Fanpage.it si era occupata di verificare le donazioni pari a circa 100mila dollari che il fandom di Zeudi Di Palma aveva sostenuto di aver devoluto in beneficenza, la redazione è stata sommersa da decine di segnalazioni relative a un percorso analogo che avrebbe coinvolto la modella Helena Prestes e la sua fanbase.

Una premessa necessaria: Helena Prestes è una ex concorrente del Grande Fratello Vip ed è legata sentimentalmente a Javier Martinez, conosciuto proprio all'interno della Casa. Uscita da quell’esperienza televisiva poco più di un anno fa, la modella si è ritrovata improvvisamente sostenuta da una fanbase enorme. Un legame che si è tradotto fin da subito in una valanga di regali, al punto che già in passato ci eravamo occupati delle "liste doni” aperte da Helena e destinate ai follower per farsi aiutare ad arredare casa. Da quel momento, i sostenitori della coppia hanno inviato ai due omaggi di ogni tipo: complementi d’arredo, capi d'abbigliamento e perfino costosi viaggi di coppia.

Circa un anno fa, Helena ha deciso di capitalizzare questo enorme seguito aprendo un canale Instagram a pagamento, che offre contenuti esclusivi dietro il versamento di un abbonamento mensile di 4 euro.

Il giallo del video scomparso e la prima smentita di Helena

Tra le numerose segnalazioni giunte in redazione, molti utenti indicavano che, in un video pubblicato qualche mese prima proprio sul suo canale esclusivo, Helena avesse annunciato un aumento del costo dell’abbonamento (da 4 a 6 euro), specificando che una parte dei ricavi – il 40%, secondo le testimonianze ricevute all’epoca – sarebbe stata destinata a donazioni di beneficenza.

In rete, però, di quel filmato non c'era traccia, benché lo avessimo cercato ovunque. Per questo motivo ci siamo messi in contatto diretto con la modella che, lo scorso 29 aprile, ha smentito categoricamente ai nostri microfoni qualsiasi impegno formale preso in tal senso. Questo è quanto aveva dichiarato a Fanpage.it: "Non ho mai detto che i soldi degli abbonamenti sarebbero andati in beneficenza. È capitato, invece, in alcune dirette su TikTok, di dichiarare che avrei donato i proventi di quella specifica live. In un'occasione, ad esempio, dissi che avrei aiutato un orfanotrofio di Bali e l’ho fatto (la redazione ha potuto visionare la ricevuta della donazione, ndr). Ma non parlavo del canale Instagram. Controllate le tasse e i costi fissi che sostengo: non guadagno mica la cifra netta. Bisogna togliere il 50% che va alla piattaforma e, della metà che mi resta, circa il 40% se ne va in tasse. Per il resto, sul mio profilo non ci sono raccolte fondi né donazioni".

In merito ai numeri e al giro d'affari generato dalla piattaforma, Prestes ci aveva poi fornito cifre ben precise: “Ho 5000 persone abbonate al mio canale Instagram che pagano 4 euro al mese. Il costo dell’abbonamento era poi aumentato a 6 euro ma ho perso 1000 persone dopo quell’aumento, quindi sono tornata a 4 euro”.

Infine, alla domanda se il canale fosse nato per condividere la quotidianità con il compagno Javier, e se dunque i relativi guadagni fossero spartiti a metà, la modella era stata perentoria: “Il profilo Instagram è mio. Non condividiamo contenuti di coppia, né i guadagni. Sono miei”.

In seguito a questo colloquio, avevamo invitato Helena a partecipare a Non è la tv, il format YouTube di Fanpage.it dedicato al mondo della televisione, per approfondire il fenomeno del sostegno economico dei fandom e analizzare le cifre generate attraverso quel profilo. Ma Helena, dopo aver precisato che il prezzo di ogni sua intervista ammonta a 5mila euro, ci aveva congedati rimandando il colloquio a una settimana dopo, al rientro da un suo viaggio a New York.

Spunta il video che smentisce la versione di Helena Prestes

Ma a un mese da quella telefonata il video "fantasma" che ci avevamo segnalato è finito in rete. Si tratta di un filmato registrato da Helena mentre si trovava in Brasile, originariamente pubblicato nella sezione esclusiva per gli abbonati del suo profilo.

Le parole pronunciate smentiscono la versione fornita dalla modella alla nostra redazione. Riferendosi chiaramente al momento in cui aveva deciso di ritoccare al rialzo le tariffe del canale, Helena dichiara testualmente: "Ho aumentato il prezzo dell’abbonamento perché tra le commissioni di Android, Facebook e Apple, unite alle tasse, le spese sono troppe. L'obiettivo del canale è trattenere il 60% del guadagno netto per sostenere me e le mie attività sportive, mentre il restante 40% andrà in donazioni".

I dubbi della "fan pentita" e l'ombra dell'ex Carlo Motta

A riportare l’attenzione sulla gestione del profilo e sulla vita privata della modella è stata anche la testimonianza di una "fan pentita". Diverse settimane fa, una donna ci ha contattati per chiederci di fare chiarezza sul reale legame tra la modella e Javier Martinez. Di segnalazioni analoghe ne abbiamo ricevute diverse ma questa ci era apparsa singolare poiché proviene da una persona che ha ammesso di aver supportato economicamente Prestes in prima persona, pagando l'abbonamento e contribuendo materialmente ai numerosi regali organizzati dal fandom per la coppia. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto e la sostenitrice ha deciso di fare un passo indietro, sentendosi presa in giro.

Per comprendere a fondo questa dinamica, occorre fare una riflessione sul mondo dei reality. I legami che nascono sotto i riflettori scatenano spesso un attaccamento nei telespettatori difficile da decifrare per chi è esterno alle dinamiche social. Succede spesso che il pubblico finisca per affezionarsi a tal punto da sentirsi parte integrante della coppia. Così i regali aumentano, gli acquisti pure, mentre la relazione tra i protagonisti del reality smette di essere solo intrattenimento per diventare qualcosa in cui investire emotivamente. E sempre più spesso anche economicamente.

La "fan pentita" ci ha raccontato di aver speso di tasca propria per sostenere la coppia, acquistando persino i prodotti dei marchi sponsorizzati dai due, poiché totalmente affascinata dal racconto di un amore che sembrava solidissimo, con promesse pubbliche di nozze e figli. Nell'ultimo anno, però, la narrazione è cambiata. Helena e Javier hanno smesso di parlare di matrimonio, un dettaglio che ha progressivamente allontanato una parte della fanbase. Tra questi, la nostra segnalatrice, la quale ha iniziato a dubitare della veridicità della storia dopo aver notato diverse incongruenze. I sospetti si concentrano in particolare su una figura del passato di Helena: l'ex compagno Carlo Motta. Secondo quanto segnalato, i due si sarebbero trovati in viaggio in Brasile nello stesso periodo e continuerebbero a frequentare la medesima cerchia di amicizie.

La versione di Carlo Motta: "Con Helena frequentiamo gli stessi posti"

Carlo Motta non è un nome nuovo in questa intricata questione. Proprio un anno fa, l'uomo aveva rivelato a Fanpage.it di aver incontrato Helena in segreto e a più riprese nel periodo in cui lei si professava già legata a Javier Martinez, lasciando intendere che quegli incontri fossero andati oltre la semplice amicizia.

Abbiamo quindi ricontattato Motta per chiedergli conto della contemporanea presenza sua e della modella in Brasile. Questa la sua risposta: "Siamo stati nello stesso momento nella stessa città, ma le località in cui si fa kitesurf nel nord del Brasile sono quelle ed è normale ritrovarsi lì da ogni parte del mondo nello stesso periodo dell’anno. È un caso che fossimo entrambi in Brasile. Non so quale sia la situazione attuale tra Helena e Javier; mi risulta che vivano insieme, ma se questo avvenga per convenienza, per amore o per un insieme delle due cose, non saprei. Con Helena frequentiamo da sempre gli stessi ambienti: lei vive sul Lago di Como, vicino a me, e praticando entrambi kite, i posti sono inevitabilmente quelli".

Incalzato su eventuali altri incontri avvenuti dopo il polverone mediatico dello scorso anno, Motta ha poi aggiunto: "Non ci sono rapporti tra noi e, anche se avessi qualcosa da dirti, non lo farei. Ti posso garantire che loro stanno insieme e il motivo non è puramente venale. Penso che dopo tanto tempo condiviso sotto lo stesso tetto, a un certo punto ci si voglia bene per forza. Può darsi che si siano affezionati. Magari lei non è innamorata, ma si vogliono bene e si fanno compagnia. Io e lei non ci vediamo né ci sentiamo dal giorno di quel litigio, un anno fa. Le ho scritto l'ultima volta solo quando è venuto a mancare suo padre. Altri messaggi? Su questo mi appello al quinto emendamento".

La reazione di Helena Prestes davanti al video

Poche ore fa, dopo essere venuti in possesso del video in cui si parla esplicitamente della destinazione del 40% dei proventi degli abbonamenti, abbiamo ricontattato Helena Prestes. Volevamo chiederle come mai, solo un mese prima, avesse negato fermamente di aver mai preso impegni relativi alla beneficenza con i suoi iscritti.

Di fronte alle nostre domande, la modella ha inizialmente negato di averci mai parlato dei guadagni del suo profilo. Quando però le abbiamo fatto presente che la redazione conserva la registrazione audio di quella telefonata, ha preferito trincerarsi dietro il silenzio, scegliendo di non rispondere nel merito della questione.