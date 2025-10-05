Javier Martinez vuole sposare Helena Prestes: “Le ho perdonato gli incontri con l’ex. Voglio creare una famiglia”

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo oggi hanno parlato della loro relazione che prosegue a gonfie vele dopo aver superato un momento difficile, segnato dagli incontri tra la Prestes e il suo ex Carlo Motta. L’argentino ha raccontato di averla perdonata e ora sogna di sposarla: “La proposta arriverà”.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo hanno parlato della loro relazione che procede a gonfie vele dopo il Grande Fratello. Si sono innamorati nella casa più spiata d'Italia e oggi convivono a Terni, lontani dal caos milanese. A Silvia Toffanin hanno rivelato che hanno intenzione di creare una famiglia e lui, presto, le chiederà di sposarlo. Mesi fa hanno affrontato un momento difficile, segnato dagli incontri tra Helena Prestes e Carlo Motta, il suo ex, ma Martinez ha saputo superarlo grazie all'amore che prova: "Ho scoperto di saper perdonare".

Il racconto di Helena Prestes e Javier Martinez sulla loro storia

Javier Martinez ha raccontato a Silvia Toffanin della convivenza con Helena Prestes: "Conviviamo a Terni. Abbiamo una vita più tranquilla rispetto a quella che avevamo a Milano. Io sono tornato a giocare a pallavolo, ora riprendiamo il campionato. Vogliamo formare una famiglia, senza fare passi affrettati". Allora, l'ex gieffina ha spiegato di essere tranquilla con lui: "A Terni non mi manca niente, andare a convivere era il nostro sogno". Entrambi desiderano costruire una famiglia, e Javier ha così ammesso: "Io non voglio metterci troppo tempo, voglio essere maturo e creare una famiglia. Sogniamo il matrimonio, la proposta arriverà". "Me lo dice sempre", ha aggiunto la Prestes.

Le parole sul presunto tradimento della Prestes con l'ex Carlo Motta

Silvia Toffanin ha allora chiesto alla coppia come è riuscita a superare il momento delicato segnato dal presunto tradimento con Carlo Motta. Il modello raccontò a Fanpage.it di aver incontrato più volte Helena Prestes e soltanto dopo Javier scoprì le loro chat. "Pensavo che certe cose non dovevo dirle a Javier, ho sentito il mio ex. Lo avevo detto, ma non è piaciuto. Abbiamo avuto un momento difficile" ha dichiarato la Prestes. Allora Javier ha aggiunto: "Non voglio tornare a quel periodo, è stato un momento brutto. Me ne sono fatto una ragione, ho scoperto di saper perdonare. Non voglio essere presuntuoso ma mi faccio i complimenti perché ho capito che l'amore vince su tutto".