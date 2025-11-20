Helena Prestes e la lista dei regali di Natale chiesti alle fan per arredare la nuova casa: “Evitate doppioni”

Prosegue la moda che vede alcuni ex concorrenti del Grande Fratello chiedere regali mirati ai propri fan. Dopo la lista aperta per il compleanno, Helena Prestes torna a fornire ai suoi follower un elenco per non sbagliare il regalo di Natale. Attraverso il suo canale privato – ma lo screenshot è diventato rapidamente di dominio pubblico – la modella ha condiviso il link a una lista Amazon contenente tutti gli oggetti che le piacerebbe ricevere.

Le indicazioni sono chiare: niente oggetti di plastica (li cestinerebbe, fa sapere), né prodotti che non siano in linea con lo stile della sua casa o che siano doppioni. Scegliere un regalo direttamente da quella lista, dunque, garantisce ai fan di spendere i propri soldi per qualcosa che l’influencer apprezzerà davvero.

I regali chiesti ai fan: la moda scoppiata dopo il GF

Non è la prima volta che Prestes inciampa in una caduta di stile di questo tipo. Già qualche mese fa aveva aperto una lista Amazon con gli oggetti che desiderava ricevere in dono dai suoi follower per il compleanno. Molti fan – perlopiù donne over 60, come è possibile intuire dai profili degli iscritti ai suoi canali – si erano affrettati ad acquistare quei doni nella speranza di farle piacere.

Ma Helena non è l’unica ad approfittare di tale pratica. Anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e concorrente della stessa edizione del GF, era finita nell’occhio del ciclone per motivi analoghi.

Gli oggetti richiesti da Helena Prestes

Alcuni dei regali chiesti da Helena

Ma quali sono gli oggetti che Helena ha chiesto alle fan? Sbirciando la lista, è evidente che si tratti di articoli per arredare la casa presa a Terni insieme al compagno Javier Martinez, conosciuto proprio nella Casa del reality di Canale 5. Dallo sbattitore elettrico al tappeto, dal tostapane allo spremiagrumi: la lista era ricca, ed è stata esaurita nel giro di poche ore con l’acquisto di tutti gli oggetti richiesti.

E a comprare sono gli stessi fan che, innamorati della coppia formata dalla modella brasiliana e da Martinez, hanno scelto di abbonarsi anche al loro canale privato di coppia, dove vengono condivisi contenuti esclusivi – foto e video della loro vita quotidiana – riservati solo a chi paga l’abbonamento mensile.