“Ti amo, amore mio”: l’inaspettata evoluzione nel rapporto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti

Finito per entrambe il rapporto con Mirko Brunetti – che aveva lasciato la fidanzata storica per la tentatrice conosciuta a Temptation Island – tra Perla Vatiero e Greta Rossetti è nato un legame diventato in poco tempo fortissimo. Inizialmente divise da un uomo, oggi sono amiche in un modo che il pubblico non si sarebbe mai aspettato. A dimostrarlo è l’ultima dedica social arrivata dalla campana.
A cura di Stefania Rocco
Immagine

Quando a dividerle era Mirko Brunetti – ai tempi della partecipazione a Temptation IslandGreta Rossetti e Perla Vatiero se ne erano dette di tutti i colori, rigorosamente a distanza. Offese, insulti, bugie e video su TikTok con l’unico scopo di umiliare l’altra: tra le due era davvero successo di tutto, fino a quando l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip non ha rimescolato le carte. E ha dimostrato che quel rapporto fondato sulla reciproca antipatia era destinato a cambiare. Lo conferma l’ultima dedica che Perla ha riservato a Greta – nel frattempo diventata la sua migliore amica – in occasione del suo compleanno. Una dedica tenerissima: “Amore mio, ti amo”.

Perla Vatiero e Greta Rossetti convivono a Milano

Chi le aveva viste litigare furiosamente dentro e fuori la Casa del Grande Fratello e poi allontanarsi di nuovo, nel breve periodo di riconciliazione tra Vatiero e Brunetti, non avrebbe mai immaginato che – a meno di un anno di distanza – tutto si sarebbe evoluto con tanta naturalezza. Oggi Perla e Greta convivono a Milano e il loro legame è diventato solidissimo. Mirko, unico elemento ad averle unite all’inizio, è ormai sparito dai radar (vive a Londra con la nuova compagna), mentre Greta e Perla sono più vicine che mai: pronte a essere la spalla l’una dell’altra, legate da un affetto evidente e sincero. Un affetto che rappresenta la più inaspettata delle evoluzioni.

Il compleanno di Greta Rossetti insieme all’amica Perla

Immagine

Qualche ora dopo la dedica su Instagram, Greta e Perla hanno festeggiato insieme il compleanno. Le due si sono abbracciate di fronte alle candeline, davanti a un tavolo allestito con diverse torte per l’occasione. Con loro, un gruppo di amici che ha preso parte alla serata, ma al centro della scena c’erano solo loro: due donne diventate amiche nella più improbabile delle circostanze, oggi inseparabili.

Immagine
