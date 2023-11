Greta Rossetti e Perla Vatiero si contendono Mirko Brunetti, l’intervista doppia prima del GF Perla Vatiero e Greta Rossetti sono state intervistate dal settimanale Chi in merito al loro rapporto con Mirko Brunetti. Le due sono state schiette e hanno detto tutto ciò che pensavano.

A cura di Ilaria Costabile

Il confronto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti è più acceso che mai e al centro del loro contendere c'è ovviamente Mirko Brunetti. Le due sono state intervistate dal settimanale Chi, rispondendo ad alcune domande relative al rapporto che hanno instaurato in questi mesi. Entrambe sono state molto schiette e se una è convinta che il loro rapporto non crollerà, l'altra pensa che il legame costruito in tanti anni insieme non può dissolversi nel nulla.

I commenti su Mirko al Grande Fratello

Greta è la prima che non le manda a dire e commentando la permanenza di Mirko al GF, si vanta quasi del fatto che lei sia al suo fianco: "Sono felice che piaccia alle donne, è il mio fidanzato. Poi lì dentro sono assatanate, non vedono un maschio da due mesi", una considerazione che tocca in particolar modoAngelica, con la quale ha avuto un confronto durante l'ultimo ingresso nella Casa: "Se è interessata, però, lo dica, non faccia credere di essere innamorata di quello pseudo fidanzato, Riccardo, che si è permesso di giudicarmi senza conoscermi. Consiglio anche a loro Temptation Island hanno qualche problema". Perla, invece, è convinta che il suo ex non abbia dato il meglio di sé, soprattutto all'inizio del gioco e che una sua lettera lo abbia risvegliato:

Ho pensato che, entrando al GF, lontano da tutti, avrebbe avuto modo di ripensare, fare un passo indietro nei miei confronti. Vedo che, quando si parla di me, cambia discorso. Gli ho scritto una lettera che ha ricevuto nella Casa e ho visto che è cambiato. Ha ancora bisogno della mia approvazione.

Il rapporto tra Greta, Mirko e Perla

Il fulcro del confronto tra le due riguarda i sentimenti che entrambe nutrono nei confronti del 26enne. "Volevo trovare un uomo meraviglioso e l’ho trovato, Mirko" dice Greta parlando della sua esperienza a Temptation, mentre Perla spiega che non pensava la sua storia, durata cinque anni, potesse chiudersi da un momento all'altro:

Io e Mirko siamo andati a TI perché il nostro rapporto era diventato aptico, monotono, da parte sua sentivo poco entusiasmo. Ma il modo in cui si è chiusa la nostra storia è folle e assurdo. È brutto che dopo l’ultimo falò di confronto non abbiamo mai avuto modo di parlarci. Oggi non lo riconosco, non è l’uomo che ho amato. Greta? Prima dice che io e Mirko dovremmo confrontarci, poi si preoccupa di un messaggio che mi manda, è molto incoerente.

E invece, durante il reality dei sentimenti, è successo proprio questo, anche se Greta sottolinea nel corso dell'intervista di non aver mai sottratto Mirko alla sua fidanzata, ma allo stesso tempo di non voler vivere con l'ansia che possa sempre tornare:

Ci siamo avvicinati fisicamente quando ho capito che la loro relazione era finita. Diceva che era innamoratissimo di lei, ma poi ho capito che non era così, non era innamorato da anni e faceva fatica ad accettarlo. Non ho mai avuto modo di parlare con lei, mi ha sempre insultato. Non mi dava fastidio che si sentissero, però ha detto bugie e non voglio mettermi in competizione con il fantasma della ex.

Perla entra al GF: "Non ho mai amato nessuno oltre Mirko"

Perla, dal canto suo, sostiene di non aver accettato davvero la fine della sua relazione e parlando della sua frequentazione con Igor Zeetti ha detto: "Non ho mai provato amore per un altro, al massimo attrazione fisica, ma ho capito che l'emozione che provavo non era amore". Questa sua ammissione, però, non andrà a contaminare il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia dove, invece, cercherà di affrontare il suo percorso: