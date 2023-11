Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti: le tappe del triangolo da Temptation Island al GF Mirko Brunetti ha lasciato Perla Vatiero con cui era fidanzato da 5 anni. Una decisione presa per amore di Greta Rossetti, la single conosciuta a Temptation Island. Tutte le tappe di questo triangolo sentimentale approdato al Grande Fratello.

Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, un triangolo nato a Temptation Island e approdato al Grande Fratello. Mirko Brunetti, infatti, è tra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della sua permanenza nella casa ha avuto modo di confrontarsi sia con l'ex fidanzata Perla Vatiero che con la nuova fiamma Greta Rossetti. Ma ripercorriamo tutte le tappe di questa storia.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero a Temptation Island

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno partecipato a Temptation Island 2023 nel tentativo di risollevare le sorti di una relazione ormai appiattita dopo cinque anni insieme. Nel villaggio, Perla disse frasi perentorie come: "Mirko mi ha rovinato la vita, mi sono ritrovata senza nulla per stare dietro a lui". Dichiarazioni a cui Brunetti replicò con amarezza: "Fino a sei mesi fa la volevo sposare, per questo l'ho anche aiutata a costruirsi un'azienda, per metterla nella condizione migliore possibile, ma a questo punto non la conosco per niente". Così, Perla si avvicinò al tentatore Igor Zeetti mentre Mirko stabilì una intensa sintonia con la single Greta Rossetti. Fu l'uomo a chiedere il falò di confronto, nel corso del quale lasciò la fidanzata definendola "ingrata, superficiale e immatura". Dopo il falò andò da Greta Rossetti e iniziò ufficialmente una relazione con lei.

Mirko lascia Perla per Greta Rossetti, il tatuaggio "I tuoi occhi, la mia cura"

Mirko Brunetti e Greta Rossetti, qualche settimana dopo avere concluso l'esperienza di Temptation Island, si recarono a Uomini e Donne dove ebbero un confronto con Perla Vatiero. Nello studio del programma di Maria De Filippi si dissero molto innamorati. Mirko assicurò:

Non ci siamo mai staccati un giorno. Su dove vivere, ci stiamo lavorando. Con lei sto bene, ritrovo pace e serenità. A Temptation mi sono accorto che non ero più innamorato di Perla.

I due erano così convinti dei loro sentimenti da fare un tatuaggio sul braccio: "I tuoi occhi, la mia cura".

Perla Vatiero e la breve relazione con Igor Zeetti

Dopo Temptation Island, Perla Vatiero ha deciso di iniziare una relazione con il single che aveva conosciuto nel villaggio: Igor Zeetti. In questo caso, però, la frequentazione è durata il tempo di un bacio poi i due hanno preso strade diverse. Igor spiegò così i motivi della rottura lampo:

Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c'erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l'amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggior serenità. Non è un discorso di chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L'affetto resta.

Greta Rossetti e Mirko Brunetti, la crisi poi il confronto al Grande Fratello

Mirko Brunetti è entrato nella casa del Grande Fratello senza avvisare Greta Rossetti. Dalle sue confidenze ai coinquilini, è apparso evidente che il rapporto con lei non fosse più idilliaco come un tempo. Il concorrente ha fatto sapere di stare attraversando un momento di crisi. Alfonso Signorini, allora, ha concesso un primo incontro tra lui e Greta, che tuttavia ha visto i due arroccati sulle rispettive posizioni. Rossetti ha accusato il gieffino: "Sei confuso, pensi ancora a Perla". Due settimana più tardi, il nuovo incontro tra loro sigillato con un bacio ha sancito la pace.

La lettera di Perla Vatiero per Mirko Brunetti

Ma non è tutto. Inaspettatamente, Perla Vatiero ha indirizzato una lettera a Mirko Brunetti chiedendogli di non dimenticare la loro storia d'amore, perché per lei è ancora importante:

Lasciati andare, racconta chi sei, chi sei stato anche in questi cinque anni, non dimenticare tutto, sminuendo anche la nostra vecchia storia, abbiamo avuto progetti grandi, che nel bene e nel male ti hanno fatto crescere, ti hanno fatto provare emozioni. Io a volte mi chiudo in me, e mi fermo a pensare al passato, a tutto quello che abbiamo vissuto e credimi, mi viene un magone allo stomaco, forse perché dentro di me so che ormai è solo passato. Scusa per le lacrime, ma non riesco a contenere l'emozione, spero che in questa esperienza troverai tanto tempo per riflettere, ti dedicherai qualche minuto per pensare anche al passato. Ora è una persona diversa che ti sta parlando, una persona matura, che ti augura ogni bene nonostante abbia sofferto tanto. Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un'altra persona, ma stando da sola. Tu sei stato l'amore più grande della mia vita e sei stato importante per me, in latino importante significa portare dentro, ed è proprio così, io ti porterò dentro.

Perla Vatiero al Grande Fratello, la reazione di Greta Rossetti

Le parole che Perla Vatiero ha affidato a una lettera, hanno spiazzato Mirko Brunetti. Nel corso della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 13 novembre, i due avranno un confronto. La notizia dell'ingresso della donna nella casa, ha suscitato la reazione di Greta Rossetti: