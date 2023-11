Mirko Brunetti e Perla Vatiero dormono insieme al GF: le immagini prima dello stop alla diretta Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno dormito insieme nella casa del Grande Fratello. Prima di interrompere la diretta, gli autori del programma hanno puntato le telecamere sulla (ex) coppia: stesi nel letto, si confrontano e scherzano prima di accorciare le distanze.

A cura di Gaia Martino

206 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono stesi nel letto insieme al Grande Fratello. La tensione dopo il confronto con Greta Rossetti avvenuto nella puntata dello scorso lunedì sarebbe svanita: i due, dopo la richiesta dei loro inquilini di dormire insieme, hanno accettato. Nella notte si sono messi sotto le coperte e dopo un lungo botta e risposta, si sono avvicinati: la regia, però, ha poi staccato la diretta.

I video di Mirko Brunetti e Perla Vatiero nel letto

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno dormito insieme. Prima di staccare la diretta, le telecamere del programma sono state puntate sulla (ex) coppia in camera da letto. Hanno chiacchierato e scherzato sotto le coperte, prima di accorciare la distanza e avvicinarsi. "Mi viene spontaneo difenderti", le dice lui, "So farlo da sola", la replica di lei. Tra i video che circolano, in uno sembrerebbe che lei dica: "Come a casa", riferendosi alla loro lunga convivenza spezzata dalla partecipazione a Temptation Island.

Il confronto prima di andare a dormire insieme

Mirko Brunetti e Perla Vatiero ieri sera si sono confrontati sul loro passato. "Per come parli, sembra sempre che sono io lo stron*o che ha sbagliato. L'unico stron*o della situazione. E per te è tutto giustificato" ha confessato lui, "Non è così, tu hai la tua parte ed io la mia", ha replicato lei.

Dopo un lungo confronto, lei si è seduta sulla gambe dell'ex fidanzato: si sono abbracciati e baciati sul viso. "Non ci serve questo adesso" dice poi lui riferendosi ad un eventuale discussione. In un secondo momento Perla Vatiero si è poi sfogata con Letizia Petris: "Da qui non puoi scappare, qua ti si sbatte la realtà in faccia. Non possiamo essere ipocriti. Non posso scappare da lui, lui non può scappare da me", le parole alla sua inquilina amica in merito al suo rapporto con Mirko Brunetti.