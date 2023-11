Il confronto tra Perla e Greta al GF: “Faccio un passo indietro, Mirko è ancora innamorato di te” Nessuno straccio vola tra Perla e Greta che si incontrano in studio al GF. È un confronto conciliatore dai toni fin troppo docili ed equilibrati. Greta molla il colpo e lascia che Perla viva in maniera libera i suoi sentimenti con Mirko: “Dovevo comprenderti un po’ di più, da donna a donna mi dispiace per questo astio per via di un uomo”.

A cura di Giulia Turco

Il racconto tra Mirko e Perla al Grande Fratello riparte dal ballo romantico che si sono concessi durate una serata, che sembra averli riavvicinati definitivamente. “Era il ballo tra due persone che provano ancora tante cose uno per l’altra”, ha messo lui. Tra lacrime e confronti, Mirko e Perla si sono lasciati andare a parole importanti: "È l’uomo che ho sempre visto per il mio futuro e per la mia famiglia”, ha ammesso lei. In studio però ora c’è Greta, pronta ad un confronto con entrambi.

Perla replica al giudizio di Beatrice sul suo rapporto con Mirko

Prima dell’entrata in scena di Greta, Perla e Mirko vengono pungolati a puntino. Alla domanda di Cesara Buonamici che si chiede come mai si siano lasciati se in fondo appaiono così vicini, Mirko spiega: “Abbiamo affrettato molto le decisioni, lei ha lasciato tutto per venire a vivere con me…”. La Casa, anche dall’interno, è spaccata sulla coppia. C’è chi come Anita è convinto che i due torneranno insieme e chi ha qualche dubbio, come Beatrice, che in settimana si è lasciata andare ad esternazioni non proprio carine nei confronti di Perla. “Per lei Mirko è un pezzo grosso, lui può puntare a molto di più”. In diretta poi aggiunge: “Intendevo dire che Perla lo sposerebbe domani”. Perla replica subito: “Non è assolutamente così, non mi è mai interessato il buon partito. Se avessi voluto sposarlo l’avrei fatto molto prima, non me ne sarei andata". Parole che nemmeno Mirko non ha affatto digerito, spingendolo a replicare alle affermazioni di Beatrice. “Perla ha sempre dimostrato di essere una donna indipendente”.

Il confronto tra Perla e Greta

Perla scoppia in lacrime non appena entrata in studio. Parlare di Mirko, finalmente non in sua presenza, la commuove e ammette di essere stata particolarmente trattenuta nei suoi confronti, per via della delusione e della paura, nonostante i suoi tentativi di approccio. “Dopo questo pianto mi hai un po’ spiazzato, mi dispiace da donna a donna”, sono le prime parole di Greta che si presenta davanti a lei. “Ad oggi ho capito che dovevo comprenderti un po’ di più, io non ce l’ho con te e mi dispiace per questo astio che si è creato tra donne per via di un uomo”, è la sua posizione. “In realtà non ho mai avuto nessun problema con te e non ho mai detto nulla di te di negativo. Nei confronti tuoi ti ho sempre portato rispetto perché la mia delusione deriva da Mirko e dai comportamenti che ha avuto. Non ho niente da risolvere con te”, è la risposta di Perla. Nonostante il dispiacere Perla sembra convinta a non voler tornare sui suoi passi con Mirko. “Perla è sempre stata una presenza tra di noi. Mirko una persona ancora innamorata della sua ex. Quindi alzo le mani e faccio duecento passi indietro”, spiega. “Con me c’è stata passione, ma con lei vedo proprio amore”. Alla domanda se Perla veda un futuro tra Mirko e Greta, lei replica con un secco no. Esce dallo studio e lascia Greta in un mare di lacrime.