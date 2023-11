Perla in lacrime tra le braccia di Mirko: “Non ci mancava nulla, ero io a sentirmi una nullità” “Se fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti”, si sfoga Perla lasciando andare le lacrime. Mirko, più razionale: “Purtroppo sono stati più i momenti brutti che i momenti belli. Avevamo scordato il bello, ma sappi che non ho mai incolpato te di tutto”.

A cura di Giulia Turco

218 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Perla scoppia in lacrime dopo un confronto con Mirko nella Casa del GF. Come previsto dagli inquilini, i due ex fidanzati si stanno riavvicinando per chiarire e sciogliere tutti i nodi rimasti irrisolti sulla loro relazione e c’è chi è pronto a scommettere che possano presto tornare a riprovarci insieme.

Il confronto tra Mirko e Perla

“La mia delusione non è per i tuoi atteggiamenti, è perché sono stata per cinque anni con una persona che poi è cambiata. Io a differenza tua sono migliorata, tu noi. Tu forse eri già più avanti”, tenta di spiegare Perla al suo ex fidanzato Mirko durante un confronto. Il tentativo è quello di razionalizzare la fine della loro storia d’amore. “A noi cosa mancava? Nulla, ma a me mancava tutto. Mi addormentavo sentendomi nulla e mi svegliavo sentendomi nulla. Ti ho persino detto di lasciarmi”, si sfoga lei lasciando andare le lacrime. “Se fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti”. Mirko, più razionale, la conforta stingendola in un abbraccio. “Io avevo solo voglia di renderti felice, senza di te non sarei la persona che sono oggi”, le assicura. “Dopo il primo anno e mezzo ci siamo scordati cosa significa godersi una relazione da 25enni. Purtroppo sono stati più i momenti brutti che i momenti belli. Avevamo scordato il bello, ma sappi che non ho mai incolpato te di tutto”.

L’opinione degli inquilini sul rapporto tra Perla e Mirko

Nel frattempo inevitabilmente i concorrenti si sono fatti un’idea di come andrà a finire questo nuovo capitolo della relazione tra Mirko e Perla, che si sono allontanati dopo l’esperienza a Temptation Island. Tra di loro c’è di mezzo Greta, la ragazza alla quale Mirko si è legato nell’esperienza televisiva e che lo aspetterebbe fuori dalla Casa del GF. “Certo che succede qualcosa tra loro due! Dici di no? Sì invece, tornano insieme”, si è sbilanciata Anita negli ultimi giorni. “Lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente”. Diversa l’opinione di Beatrice Luzzi, secondo la quale Mirko e Perla sono destinati a due strade diverse. "Lui per lei è un pezzo grosso. Uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. A me piace molto lei, però lui può puntare molto in alto. Lei più tanto no. Penso che lui non tornerà più con lei, ma lei tornerebbe con lui”.