Mirko Brunetti sempre più vicino a Perla, Anita: “Mi ha fatto delle confidenze, torneranno insieme” Anita Olivieri racconta che Mirko Brunetti, suo coinquilino nella Casa del Grande Fratello, le avrebbe confidato di provare ancora qualcosa nei confronti dell’ex fidanzata Perla Vatiero: “Torneranno insieme”.

Si fa sempre più intensa la confidenza recuperata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. Dopo essersi lasciati a Temptation Island, i due si erano definitivamente allontanati: Mirko per vivere la sua relazione con Greta Rossetti, e Perla per ritrovare se stessa. Questo incontro nella Casa di Cinecittà rappresenta per entrambi imprimo momento di vera vicinanza dopo la fine della loro storia. Storia che, stando a quanto dichiarato da Anita Olivieri, potrebbe non essere completamente finita. È stata la gieffina a riferire a Fiordaliso e Angelica Baraldi di avere ricevuto delle confidenze da parte di Mirko che l’hanno spinta a ipotizzare un ritorno di fiamma nella Casa del GF.

Le confidenze di Mirko Brunetti ad Anita Oliviero

“Certo che succede qualcosa tra loro due! Dici di no? Sì invece, tornano insieme”, così Anita si è sbilanciata, parlando con le amiche del rapporto tra Mirko e Perla, “Dipende da quanto stanno dentro insieme, zia. Falli stare due mesi belli tondi e succede. Se te lo dico io, fidati”. Quindi la giovane ha palesato che la sua sicurezza deriva proprio da una serie di confidenze ricevute da Mirko:

Come mai? Ieri lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente. Sì me l’ha detto. Ha specificato che non gli è indifferente vederla e starci accanto perché c’è stato insieme anni ed è stata una bella storia. Poi non so bene cosa intendesse, ma le frasi uscite sono queste e me le ricordo benissimo. E credo sia normale e per questo ti dico che succede qualcosa.

Perla Vatiero è una nuova concorrente del GF

Perla Vatiero, ex protagonista di Temptation Island ed ex di Mirko Brunetti, è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello. A volerla nella Casa è stato il conduttore Alfonso Signorini che ha fiutato la possibilità di dare nuova linfa a questa edizione del reality proprio grazie al rapporto tra i due, conclusosi in tv. E i fatti sembrerebbero dargli ragione: dal momento dell’ingresso di Perla nella Casa, si sono moltiplicate le interazioni social dedicate al programma, a dimostrazione del fatto che il pubblico ha intenzione di capire quale sarà l’evoluzione del rapporto tra i due.