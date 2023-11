Mirko Brunetti si avvicina a Perla Vatiero: “Ho sbagliato a non aver tutelato la nostra storia” Mirko Brunetti e Perla Vatiero dopo la puntata del Grande Fratello si sono avvicinati particolarmente. È stato lui a rivolgere alcune attenzioni alla sua ex: “Ho sbagliato a non aver tutelato cinque anni di relazione, per i modi che ho usato nel dire e fare certe cose”.

A cura di Gaia Martino

L'ingresso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello ha sballato gli equilibri di Mirko Brunetti. Il concorrente dopo la puntata del 20 novembre, nella notte, si è più volte avvicinato a lei: l'ha accarezzata sulle gambe, le ha poggiato la giacca sulle spalle per non farle sentire freddo, poi ha voluto chiarire un punto che ritorna al suo comportamento dopo Temptation Island. "Ho sbagliato a non aver tutelato cinque anni di relazione, per i modi che ho usato nel dire e fare certe cose". La Vatiero, poi, ha parlato anche di Greta Rossetti. Riferendosi al programma al quale hanno partecipato la scorsa estate, ha dichiarato: "Lei non si fece lo scrupolo".

Le attenzioni di Mirko Brunetti per Perla Vatiero

Dopo la puntata, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono avvicinati. Tra una pausa pubblicitaria ed un'altra, le telecamere li ha ripresi durante un abbraccio.

Poi, una volta terminata la puntata, Mirko ha coperto dal freddo la sua ex. Durante una chiacchierata con altri concorrenti, l'ha accarezzata sulle gambe. Gesti che non sono sfuggiti ai migliaia di fan che su Twitter sperano ora in un ritorno di fiamma.

Oltre ad abbracci, carezze e gesti cortesi, durante una chiacchiera con Anita, la concorrente ha dichiarato di avere le idee chiare, nonostante abbia detto in diretta di non essere più innamorata. Questa la confessione davanti a Mirko: "Sono dell'idea che stiamo sotto il cielo, ieri ero in un mood, oggi in un altro. Sicuramente ad oggi sono fredda, una semplice emozione non mi fa andare in tilt. Ma se vedo che lui è triste, mi dispiace. Vederti spento mi fa del male. Sono contenta, mi sorride il cuore, se tu ridi e scherzi con tutte".

La frecciata di Perla Vatiero a Greta Rossetti

Perla Vatiero nella notte, dopo la puntata in diretta, si è confrontata con Angelica e Massimiliano riguardo i "grattini" della concorrente a Mirko Brunetti. Varrese ha suggerito ad Angelica di evitare certi atteggiamenti per non infastidire Greta Rossetti: "Si potrebbero evitare certe cose" ha dichiarato l'attore. A quel punto è intervenuta la Vatiero che ricordando l'esperienza a Temptation Island, ha detto la sua, sostenendo che Greta conosca determinati contesti: "Se tu hai vissuto determinati contesti… Dovrebbe sapere come funziona. Vanno compresi i contesti, lei dovrebbe capirli perché li ha vissuti in altri programmi. Non è che lei si è fatta lo scrupolo dal lato opposto, ha vissuto un contesto preciso".