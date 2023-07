Chi è Mirko Brunetti e che lavoro fa il fidanzato di Perla Vatiero a Temptation Island 2023 Mirko Brunetti è uno dei protagonisti di Temptation Island 2023, dove è arrivato come compagno di Perla Vatiero. Il 26enne è il proprietario di una catena di pizze al taglio ed è un giocatore di calcio a livelli semi-professionistici.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le sette coppie che hanno partecipato a Temptation Island 2023, ci sono Perla Vatiero e Mirko Brunetti che sono tra i più interessanti di questa edizione. Il viaggio dei sentimenti è iniziato per la coppia con la volontà di lei di capire di più sugli impegni di Mirko, considerato che lei si è trasferita a Rieti apposta per lui. Mirko, 26 anni di Rieti, originario di una famiglia che tiene una storia catena di pizzeria al taglio, ha sempre dichiarato di volerle stare vicino e provare a non farle sentire la mancanza degli affetti e delle abitudini: "Però vedo un muro davanti a me", aveva detto.

Chi è Mirko Brunetti: ha 26 anni e lavora nella catena di pizzeria della famiglia

Mirko Brunetti, uno dei fidanzati di Temptation Island 2023, ha 26 anni e lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio che porta proprio il suo cognome. È fidanzato con Perla Vatiero da 5 anni, è nato e cresciuto a Rieti, la città "della discordia", ovvero quella che la sua fidanzata ha raggiunto per poter vivere insieme a lui la loro storia d'amore. Mirko Brunetti ha un profilo su Instagram e Facebook, ma entrambi i profili sono privati. C'è però il profilo di una delle sue focaccerie: Eurofocaccia Avezzano.

La vita privata di Mirko: la storia con Perla e la passione per il calcio

Mirko Brunetti è il protagonista di una storia che sottolinea un aspetto che è molto comune a tante coppie: il fatto che uno dei due, in questo Perla, ha dovuto compiere il sacrificio di cambiare la propria città d'origine per trasferirsi in un'altra. Mirko Brunetti gioca anche come portiere nelle squadre di calcio a livelli semi-professionistici. Ha difeso la porta un portiere di calcio a livelli di categorie inferiori come le seguenti: Francavilla, Recanatese, Angolana e Bf Sport, sua ultima squadra con sede proprio nella cittadina di Rieti.

Leggi anche Lollo Di Curzio, le foto del tentatore di Temptation Island 2023