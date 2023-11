Perla Vatiero al GF: “Non sono più innamorata di Mirko, quando ha detto di amare Greta mi ha deluso” Come è andata la prima settimana di convivenza tra Mirko Brunetti e la ex Perla Vatiero al GF? A spiegarlo ci hanno pensato i diretti interessati nella puntata del 20 novembre del reality. La ragazza ha precisato di non essere più innamorata di lui, nonostante gli sguardi complici e l’affetto.

A cura di Elisabetta Murina

L'ingresso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello ha scosso l'equilibrio di Mirko Brunetti. Nella puntata del 20 novembre, Alfonso Signorini ha voluto voluto parlare di come è andata la prima settimana tra i due ex e di come Greta Rossetti, fidanzata di lui, ha vissuto da fuori la situazione.

La prima settimana di Mirko e Perla insieme nella Casa

"Mi sono ambientata fin da subito, mi sento a mio agio e sto bene. Con Mirko è tutto normale, siamo sereni e tranquilli", ha subito raccontato Perla al conduttore, che gli ha chiesto come si stia trovando nella Casa. Per il concorrente, vivere di nuovo con la sua ex fidanzata è abbastanza strano:

L'ultima volta che sono stato con Perla dentro una casa vivevamo insieme, quindi fa strano, è normale. Conosco ogni suo spostamento dentro una casa, non è facile, ho sempre detto che non mi è indifferente.

La complicità tra i due è innegabile e tutti i coinquilini, ma anche il pubblico da casa, se ne sono accorti. Tuttavia, Perla ha precisato di non essere più innamorata di Mirko, dal momento che lui ha più volte superato il limite nei suoi confronti:

Può passare il fatto che io sia ancora innamorata di lui, non è così. Ci sono state delle cose che hanno superato il limite, lui ha superato il limite nei miei confronti. Uno di questi è che dopo una convivenza come la nostra, ha detto ‘ti amo' a un'altra persona. Per me è già una grandissima delusione. Questo suo aspetto mi fa paura. Io prima di dire certe cose ci penso 100 volte. Penso che a prescindere dovevamo separarci, ognuno doveva intraprendere il proprio percorso e prendere la propria vita in mano.

La reazione di Greta Rossetti all'ingresso di Perla

Nel frattempo, fuori dalla Casa, Greta Rossetti è entrata in una sorta di silenzio social. La fidanzata di Mirko ha annunciato che non parlerà più dell'argomento, anche se di recente ha messo like a un posto contro il ragazzo, in cui veniva definito come una persona che "fa il piacione con tutti". "Entro in silenzio stampa anche io. Divertirsi, scherzare con ogni ragazza qui dentro, senza mai oltrepassare il limite, non significa essere un piacione", ha commentato il concorrente. E anche Perla ha voluto dire la sua a riguardo: "Non penso che Mirko con me debba fare il piacione, dopo 5 anni e 4 di convivenza, penso che andiamo oltre".

Perla ha poi parlato della storia nata tra il suo ex e Greta dopo Temptation Island, spiegando che l'aspetto che l'ha più delusa è stato il fatto che lui abbia detto subito di amarla. Il 26enne ha spiegato allora il suo punto di vista:

Capisco la sua visione, ma io sono una persona che vive le cose in maniera profondissima. Se me la sono sentita di dire certe cose è perché era così in quel momento, sentivo di definirlo amore per quello che ci stavamo dando.

"Non è che per te Greta è stata chiodo scaccia chiodo?", ha allora chiesto Cesara Buonamici. "Non lo penso, nel momento in cui ho cominciato a sentire determinate cose per Greta, ero apposto con me stesso. Lei era un valore aggiunto per me", ha detto lui.

La vicinanza di Angelica a Mirko nella Casa

Nella complicata situazione di Mirko nella Casa e fuori, si inserisce anche la coinquilina Angelica. Già nelle scorse settimane si era parlato di una certa vicinanza tra la ragazza e l'ex volto di Temptation Island, ma lei aveva sempre smentito tutto: "Faccio queste cose anche con altri, ho sempre detto che con lui vado molto d'accordo ma finisce lì".

Secondo i coinquilini, Angelica passa tantissimo tempo con Mirko e gli lancia degli sguardi che sembrano parlare chiaro. "Non va assolutamente oltre", ha voluto precisare. "C'è una bella affinità, non ci ho mai vito malizia, per questo ho continuato ad avere lo stesso rapporto", ha detto Mirko.