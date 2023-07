Chi è Perla Vatiero e che lavoro fa la fidanzata di Mirko Brunetti a Temptation Island 2023 Perla Vatiero è una delle protagoniste di Temptation Island 2023, dove è arrivata fidanzata con Mirko Brunetti. La 27enne di Angri, laureata in scienze motorie, ha poi deciso di dedicarsi ad un’altra grande passione, quella per la moda, facendola diventare il suo lavoro e creando un marchio di abbigliamento.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie che più sono riuscite ad appassionare il pubblico di Canale 5, durante l'edizione di Temptation Island adesso in onda, ci sono Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Lei, 27enne originaria della provincia di Salerno, ma trasferitasi a Rieti per amore del suo fidanzato, ha dimostrato di avere un carattere piuttosto volitivo e forte, raccontando di sacrificato del tempo per la sua realizzazione personale per pensare al suo rapporto. Ma, ecco, qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Perla Vatiero: ha 27 anni ed è una sportiva

Nata ad Angri, il 28 dicembre 1995, Perla Vatiero ha 27 anni. Ha studiato e si è laureata in Scienze Motorie, come appare scritto nella sua biografia di Instagram (dove però ha un profilo non aperto al pubblico), assecondando così una passione che ha sempre avuto sin da piccola, quella per lo sport, e infatti ha frequentato per lungo tempo lezioni di karate, arrivando a conquistare dei premi di rilievo in competizioni anche importanti. Oltre alle arti marziali, ha sviluppato una certa predisposizione anche per la boxe, come si evince dalle foto pubblicate anche sui social.

Perla Vatiero, foto da Facebook

Che lavoro fa Perla Vatiero

Durante Temptation Island è capitato che Perla parlasse del suo lavoro. Trasferendosi a Rieti per poter vivere pienamente la sua storia d'amore con Mirko Brunetti, si è dovuta destreggiare tra studio, gestione della casa e anche della sua relazione, ma è riuscita anche a realizzare un suo obiettivo, creando un brand di abbigliamento: Perlystas. La pagina Instagram del marchio è seguita da 21mila persone, non poco per un brand nato da poco e nel quale la giovane campana ha messo tutta se stessa, sviluppando le sue idee, non solo in fatto di abbigliamento, ma anche di condivisione di contenuti sui social. Perla, infatti, figura non solo come amministratore del brand, ma è il suo volto che appare nelle foto pubblicate sulla pagina, a cui è associato anche un sito dove poter acquistare le linee da lei pensate e disegnate.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, foto da Facebook

La vita privata di Perla e la storia con il fidanzato Mirko

Perla Vatiero e Mirko Brunetti convivono a Rieti, città natale di lui, da ben tre anni. Si sono innamorati e per provare a vivere una storia non a distanza, hanno pensato che vivere insieme fosse la scelta migliore, per cui è stata lei a fare un passo verso di lui. Nonostante le difficoltà incontrate i due hanno cercato di sostenersi l'un l'altro, ma arrivano a Temptation Island con il dubbio che la loro storia possa essere ad un punto fermo e devono capire se continuare o meno.