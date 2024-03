Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello Perla Vatiero vince la 17esima edizione del Grande Fratello. La concorrente è stata proclamata vincitrice dopo aver spento le luci della Casa di Cinecittà con Beatrice Luzzi. Vince con il 55% dei voti il montepremi di 100 mila euro la cui metà sarà devoluta in beneficenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Perla Vatiero vince il Grande Fratello nell'ultima puntata del reality condotta da Alfonso Signorini accompagnato da Cesara Buonamici, come opinionista, e Rebecca Staffelli come ‘voce del web'. La concorrente, arrivata in finale con Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D'Ottavi, ha superato tutti i televoti della serata conquistando il maggior numero di voti. Al secondo posto in classifica Beatrice Luzzi, terza Rosy Chin.

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello e il montepremi di 100 mila euro

Perla Vatiero ha vinto la diciassettesima edizione del Grande Fratello andata in scena dall'11 settembre 2023 al 25 marzo 2024. Si aggiudica il montepremi finale di 100 mila euro la cui metà sarà devoluta, come da regolamento, ad un'associazione benefica da lei scelta. Dopo aver spento le luci della casa di Cinecittà insieme a Beatrice Luzzi, è stata proclamata vincitrice nello studio del reality con il 55% di voti. "Grazie a tutti, non ci credo" è stato il suo primo commento.

Cosa è successo durante la finale del Grande Fratello

Nel corso della finale del Grande Fratello i concorrenti hanno potuto rivivere i momenti vissuti nel loft di Cinecittà. Il primo televoto che vedeva protagonisti Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi, ha visto l'eliminazione di Greta e Sergio. Sono seguite le sorprese a Massimiliano Varrese che ha riabbracciato la sua ex Valentina e la figlia Mia, a Beatrice Luzzi che ha incontrato il suo ex Alessandro Cisilin e i figli, e quella a Rosy Chin. Il secondo televoto con Beatrice, Rosy e Massimiliano ha visto l'eliminazione dell'unico uomo rimasto in gioco: "Ho vinto comunque" ha commentato l'attore prima di lasciare la Casa. Perla Vatiero nel tugurio ha incontrato e baciato calorosamente Mirko Brunetti segnando un nuovo capitolo della sua storia d'amore, Simona Tagli ha poi parlato con la mamma Luisa. Letizia Petris dopo aver riabbracciato la madre e baciato il suo Paolo Masella, è stata eliminata dal televoto. Sono seguite le eliminazioni di Simona Tagli e Rosy Chin che hanno lasciato la finalissima a Beatrice Luzzi e Perla Vatiero.