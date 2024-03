Simona Tagli incontra la mamma che si commuove: “Il GF ti ha ridato la luce che ti mancava da tempo” La finale del GF di questa sera di lunedì 25 marzo ha visto anche una sorpresa per Simona Tagli che ha riabbracciato sua madre Luisa. La donna, dopo aver raggiunto la figlia, si è commossa: “Devi essere grata al GF, ti ha ridato quella luce che ti mancava da tempo e che ti meriti. Ci manchi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Simona Tagli nel corso della finale del Grande Fratello ha incontrato la sua mamma, Luisa. Prima di riabbracciarla, ha raccontato del loro rapporto fortificatosi dopo la morte del padre: "Mamma mi ha avuto giovanissima, siamo cresciute insieme. Il GF mi ha messo in collegamento con il mio papà che è venuto a mancare, ho sentito un abbraccio forte da lui. Non gli ho mai detto ti amo, è mancata questa parola. La sua assenza ha unito ancora di più me e mia mamma, che amo profondamente" ha raccontato la concorrente prima di accogliere la madre, giunta in Casa con parole d'amore per lei.

L'incontro tra Simona Tagli e la mamma Luisa

La mamma di Simona Tagli, la signora Luisa, è entrata in casa per fare una sorpresa alla figlia. Dopo averla raggiunta, l'ha abbracciata forte: "Te lo aspettavi? Ci manchi tantissimo. Dormiamo insieme stasera. Devi essere grata al GF, ti ha ridato quella luce che ti mancava da tempo e che ti meriti. Nonostante i riflettori su di te si siano spenti per un po' di tempo, è come se non fossi mai mancata. Ti amano" le ha confessato commossa. Dopo l'intervento di Alfonso Signorini, Luisa ha aggiunto: "Sono orgogliosa di Simona. Nella sua vita ha avuto alti e bassi, non ha mai perso tempo nel rimboccarsi le maniche e ricostruirsi una vita".

Il commento commosso di Cesara Buonamici

Dopo il saluto tra Simona Tagli e la mamma Luisa, sono seguiti i commenti in studio. L'opinionista del programma, Cesara Buonamici, commossa, ha commentato il tenero momento ricordando il padre: "Ho perso papà a 50 anni, è morto di cuore. Sapessi quanto mi sono portata con me il pensiero, e ancora oggi ci penso, di tutte le volte che non gli ho detto ti voglio bene". "È importante dirsi ti voglio bene" ha aggiunto Signorini prima di proseguire con la puntata, l'ultima dell'edizione.