Letizia Petris chiude il suo percorso al Gf con l’abbraccio di sua madre: “Ho scoperto tanto di te” Letizia riabbraccia prima la madre e poi Paolo Masella: “Ti ho visto crollare e rialzarti, ti ho visto attaccata dal tuo passato e rispondere con maturità e lealtà rispetto alla tua storia che mi ha riempita d’orgoglio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È il turno di Letizia Petris a tirare le fila del suo Grande Fratello nel corso della finale del 25 marzo. La finalista ha fatto vedere il suo lato più dolce, ma anche quello più combattivo. È cresciuta tanto e per lei arriva il momento di abbracciare nuovamente sua madre: "Ti ho visto cadere, ma ti ho visto anche rialzare. Ho scoperto la parte più bella di te", ha detto la madre di Letizia, la cui storia come è noto è legata alla comunità di San Patrignano. Letizia, nel corso di questa edizione, ha trovato anche l'amore con Paolo Masella, il quale passa a trovarla per un ultimo ballo e un ultimo bacio a favore di telecamere prima di vivere la loro storia fuori dal programma: "Allora non sei scappato con la velina?", racconta Alfonso Signorini e Masella replica: "Lei è la mia velina".

L'incoraggiamento della mamma di Letizia

L'abbraccio con Sara, la mamma di Letizia: "Che bella che sei, amore. Io ti dico che mi hai insegnato veramente un sacco di cose di te. Ti ho visto crollare e rialzarti, ti ho visto attaccata dal tuo passato e rispondere con maturità e lealtà rispetto alla tua storia che mi ha riempita d'orgoglio. Ti ho vista specchiarti negli occhi dei tuoi compagni. Credo che questo ti abbia insegnato tanto di te. Ti ho visto meditare, resistere ma hai avuto il coraggio di lasciare andare a quello che la vita ti stava offrendo".

L'abbraccio con Paolo Masella

C'è anche lo spazio per riabbracciare (e ribaciare) il compagno che ha trovato all'interno della casa, Paolo Masella. Letizia ha trovato l'amore con il giovane macellaio romano. All'interno della casa non sembrava così sicura dei suoi sentimenti per lui, ma pare che alla fine l'amore è sbocciato. La stessa madre di Letizia ha detto: "Sembra sia stato disegnato per te". Vedremo quanto durerà una volta fuori dalla casa.