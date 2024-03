Beatrice Luzzi riabbraccia l’ex e i figli, Signorini: “Le famiglie allargate non smettono di amarsi” Nel corso della finale del GF, Beatrice Luzzi ha riabbracciato l’ex compagno Alessandro Cisilin e i figli, Valentino ed Elia. “Ammazza che ragazzi che ho” ha commentato l’attrice prima di ascoltare il complimento di Alfonso Signorini: “Siete l’esempio che le famiglie allargate non smettono mai di amarsi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nel corso della finale del Grande Fratello, dopo la sorpresa per Massimiliano Varrese, è arrivata quella per Beatrice Luzzi. L'attrice, protagonista dell'edizione, si è esibita sulla passerella al ritmo di Alors On Danse di Stromae insieme ad alcuni ballerini con le maschere dei grandi divi di Hollywood. Poi ha riabbracciato emozionata il suo ex Alessandro Cisilin e i suoi figli, Valentino ed Elia.

La sorpresa per Beatrice Luzzi al GF

Beatrice Luzzi nella finale del Grande Fratello ha riabbracciato i suoi "uomini", Alessandro Cisilin e i figli Valentino ed Elia. Il suo ex compagno è stato il primo a raggiungerla in passerella e le ha confessato: "Hai qualche segno di stanchezza come è normale, ma sei bellissima. Da domani sentirai la marea umana di affetto che ti circonda. Molte persone si sono sentite aiutate dalla tua tenacia, con la tua tenacia ci hai sostenuto, a noi, la tua famiglia. Non ci sei mancata neanche un giorno, ci siamo sentiti rafforzati da te, da come hai percorso questa avventura. Ci siamo sentiti migliori, più forti". Sono giunti in passerella anche i figli dell'ex coppia che hanno riabbracciato la sua mamma: "Ammazza che ragazzi che ho. Grazie" ha commentato l'attrice. Poi Alfonso Signorini si è complimentato con la famiglia in passerella: "Siete l'esempio che le famiglie allargate non smettono mai di amarsi".

