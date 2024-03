Perla Vatiero e Beatrice Luzzi vincono il Grande Fratello secondo i lettori di Fanpage.it La rossa e la bruna, la fredda e la passionale: secondo il sondaggio di Fanpage.it, la vittoria del Grande Fratello è un testa a testa tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Grande Fratello è ormai alle sue ultime battute e questa sera, nella puntata di lunedì 25 marzo, conosceremo il vincitore. Fanpage.it, come di consueto, ha pubblicato il sondaggio per i lettori relativi al vincitore e c'è stato un risultato sorprendente. Un vero e proprio testa a testa tra le due favorite reali alla vittoria di questa edizione. Beatrice Luzzi e Perla Vatiero si giocheranno la vittoria finale voto su voto. È una sfida su due stili differenti: la rossa contro la bruna, la fredda contro la passionale. Chi vincerà?

Il sondaggio di Fanpage.it sul vincitore del Grande Fratello

Alla domanda "Chi vuoi che vinca il Grande Fratello", i lettori di Fanpage.it si sono equamente divisi tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero: entrambe hanno ricevuto il 41% delle preferenze dei partecipanti al sondaggio. Staccati nettamente tutti gli altri concorrenti. Il terzo più votato è Massimiliano Varrese con il 9% delle preferenze; il quarto concorrente più votato è una donna: Rosy Chin con l'8% delle preferenze. Simona Tagli, invece, ha ricevuto solamente l'1% delle preferenze. Toccherà aspettare questa sera per capire se i risultati di questo sondaggio saranno confermati o meno. Sono dati che però fanno capire chiaramente che anche il pubblico, così come le dinamiche all'interno della casa, è spaccato in due circa la scelta di un vincitore che, a meno di clamorose sorprese, sarà comunque una donna.

Cosa vince chi vince il Grande Fratello

Ma che cosa vince chi vince il Grande Fratello? Il montepremi finale vale 100mila euro in gettoni d'euro. Da regolamento, metà di questa cifra sarà devoluta in beneficenza mentre il concorrente si intascherà alla fine, oltre al contratto, una somma netta di circa 39mila euro. A questa cifra vanno quindi aggiunti eventuali bonus e guadagni pattuiti contrattualmente, vale a dire prima di entrare all'interno della casa.