Perla Vatiero: “Anche io pensavo che Beatrice Luzzi avrebbe vinto il Grande Fratello. Mirko? Il mio tutto” Perla Vatiero dopo la vittoria del Grande Fratello: “Anche io pensavo avrebbe vinto Beatrice Luzzi. Si è messa tanto in gioco, nessuna come lei è rimasta così tanto a fuoco sulle dinamiche del reality”. E sul futuro con Mirko Brunetti: “È il mio tutto, il secondo uomo più importante della mia vita dopo papà. Mi sento come se non ci fossimo mai lasciati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ero una ragazzina e ora mi sento una donna adulta". Così si definisce Perla Vatiero alla fine di questo percorso durato sette mesi nella casa del Grande Fratello. Lo fa sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, in chiusura di una settimana speciale, quella in cui è entrata nella lista dei vincitori del reality. Questa vittoria sembra essere più legata alla sua storia con Mirko Brunetti che al suo contributo singolo nel programma: "È una vittoria personale e di coppia. Vuoi o non vuoi la mia storia con Mirko ha conquistato il pubblico, ma non ero l’unica protagonista di questo amore. Penso che la gente mi abbia premiata perché in tanti si sono rivisti in me e nelle mie emozioni".

La vittoria di Beatrice Luzzi era data per scontata e i motivi erano diversi. A quanto pare anche Perla Vatiero era della stessa idea: "Anche io pensavo che avrebbe vinto lei. Si è messa tanto in gioco, nessuna come lei è rimasta così tanto a fuoco sulle dinamiche del reality. Oggi diciamo siamo in rapporti di… rispetto moderato (ride). Beatrice è una donna che provoca tanto. Ci siamo scontrate ma anche divertite".

E Mirko Brunetti cosa rappresenta, dopo la rottura a Temptation Island e la relazione con Greta Rossetti, nella sua vita? "È il mio tutto, il secondo uomo più importante della mia vita dopo papà. Mi sento come se non ci fossimo mai lasciati. Però c’è ancora molta strada da fare. Dopo esserci mollati in estate ho cominciato una vita senza di lui: ci siamo conosciuti quando avevo 13 anni, potete capire bene quanto sia stato difficile".

Leggi anche Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello

Adesso la loro vita di coppia finirà di nuovo sui social, visto che "i fan sono diventati una seconda famiglia, ci hanno supportato nei momenti più duri e non vogliamo escluderli ora che va tutto bene. Intanto, però, la priorità è capire se quello che si è seminato darà i suoi frutti".

Nel futuro lavorativo cosa ci sarà? "Voglio investire nel mio marchio di moda e fare un corso di recitazione, anche solo per migliorare il mio rapporto con le telecamere. Non nego che mi piacerebbe fare tv, è un mondo che mi affascina tanto. Però devo studiare".