Grande Fratello: tutti i vincitori del reality dal 2000 ad oggi Il Grande Fratello è stato il primo reality show della televisione italiana, ormai in onda dal 2000 con 17 edizioni nip e 7 edizioni vip. L’ultima, quella del 2023-2024, la prima che univa personaggi famosi e non, ha visto trionfare Perla Vatiero, ma ecco una lista di tutti i concorrenti che hanno conquistato la vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era il 14 settembre 2000 quando per la prima volta è stato trasmesso in tv il Grande Fratello, il primo reality della televisione italiana, che ormai da 24 anni accompagna i telespettatori, passando da una versione all'altra, da nip a vip, e decretando ogni anno un nuovo vincitore, a partire da Cristina Plevani, in assoluto la prima a conquistare il titolo. La prima edizione dedicata ai personaggi dello spettacolo, invece, è stata nel 2016 ed è stata vinta da Alessia Macari. Quest'anno, invece, nella prima edizione mista, con personaggi noti e non, a vincere è stata Perla Vatiero.

Tutti i vincitori del Grande Fratello

Il Grande Fratello è stato il primo esperimento televisivo che ha sovvertito le dinamiche che fino agli Anni Novanta, rappresentavano una vera e propria prassi per il mondo della tv. Persone che, senza essere mai apparse sul piccolo schermo, diventano protagoniste con le loro storie, e per le quali si apre un varco nel mondo dello spettacolo, entrando di diritto tra i personaggi famosi, ecco quindi, chi ha conquistato il titolo di vincitore anno per anno: