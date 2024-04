video suggerito

Quanto ha guadagnato Perla Vatiero dalla partecipazione e dalla vittoria al Grande Fratello Circa 140mila euro: è la cifra che avrebbe intascato Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello, dalla partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Perla Vatiero avrebbe guadagnato circa 140 mila euro dalla sua partecipazione al Grande Fratello. A scriverlo è Il Messaggero Cher fa i conti in tasca alla vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini. Alla notevole cifra si sarebbe arrivati sommando il montepremi di 50mila euro (altri 50mila vengono devoluti in beneficenza) al cachet settimanale previsto per la partecipazione di Perla al reality.

A Parla Vatiero 90mila euro di cachet più 50mila euro di montepremi

Perla, come accade con ogni vincitore del reality show, ha intascato solo metà del montepremi messo a disposizione dal reality show. Dal totale di 100mila euro sono stati scorporati 50mila euro da destinare a un’associazione scelta dalla vincitrice che si occupa di beneficenza. Gli altri 50 sono quelli guadagnati da Perla. Al montepremi va aggiunto il compenso settimanale percepito dalla concorrente, gettone non quantificabile perché frutto di un accordo privato tra la produzione del reality e i concorrenti. Nel caso di Perla, secondo il Messaggero, il guadagno totale percepito dalla partecipazione al reality ammonterebbe a circa 90mila euro di solo gettone presenza, considerando una media di 5000 euro a settimana per il totale delle settimane trascorse dalla concorrente nella Casa. Ai 90mila euro va aggiunto il montepremi per un totale stellare.

Perla Vatiero vincitrice, le polemiche

La vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello è stata accolta da un coispicuo numero di polemiche, avallate dalla seconda classificata Beatrice Luzzi che ha più volte lasciato intendere Vatiero abbia vinto in quanto appartenente a una coppia insieme a Mirko Brunetti. In realtà, sono tantissime le coppie che partecipano o hanno partecipato negli anni al reality show. Nessun di questi legami ha aiutato un concorrente a trionfare. Lo dimostra il caso della vittoria di Tommaso Zorzi, arrivato in finalissima insieme a Pierpaolo Pretelli che all’epoca formava una coppia formidabile – seguita ancora oggi da migliaia di fan – con Giulia Salemi. Nonostante i fan di quel legame, la vittoria andò al single Zorzi esattamente come previsto.