Nikita Pelizon è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2023 Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Battuta in finalissima Oriana Marzoli.

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. A conquistarsi la finale erano stati Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il ballottaggio era tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, vinto da quest'ultimo. Poi dopo una serie di sfide incrociate, Alberto De Pisis ha battuto Sofia Giaele De Donà, Oriana Marzoli ha battuto Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon ha battuto Micol Incorvaia. Dopo quarantaquattro puntate in onda su Canale 5 e 197 giorni nella Casa, si è quindi conclusa così la settima edizione di Grande Fratello VIP con la vittoria di

Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7 e il montepremi di 100mila euro

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. È stata una lunga cavalcata fino alla finale. È stato un esito che non era del tutto scontato, ma sicuramente che avevano immaginato in molti. C'era anche, invece, chi avrebbe scommesso su ben altri nomi. Come ogni edizione, c'è il montepremi finale del valore di 100mila euro. Quest'ultima puntata è stata ricca di suspence e di incredibili colpi di scena.

Cosa è successo durante la finale del Grande Fratello Vip 2022/2023

Durante la finale del Grande Fratello Vip 7 ci sono state ovviamente numerose sorprese. La prima riferita all'eliminazione del televoto: tra Alberto De Pisis e Milena Miconi, è passato Alberto De Pisis. Alfonso Signorini ha poi fatto cominciare il gioco dei piramidali, con sfide a due e televoti lampo. Alberto De Pisis è stato poi il primo a scegliere il piramidale gold e ad accoppiarsi con Sofia Giaele De Donà e andare in sfida. Micol Incorvaia è la seconda a scegliere il piramidale gold e sceglie di andare in scontro con Nikita Pelizon. La terza coppia è stata Oriana Marzoli contro Edoardo Tavassi. Le sfide sono andate in questo modo: Micol Incorvaia è stata eliminata e Nikita Pelizon è passata avanti; Edoardo Tavassi è stato eliminato e Oriana Marzoli è passata avanti; Alberto De Pisis è passato avanti mentre Sofia Giaele De Donà è stata eliminata. Il terzetto finale è stato quindi così composto: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis.

Tutti hanno avuto modo di poter incontrare le proprie famiglie, in particolare Edoardo Tavassi ha riabbracciato suo padre Luciano mentre Sofia Giaele De Donà è addirittura riuscita a riabbracciare finalmente il marito Brad, arrivato direttamente dagli Stati Uniti con un volo diretto.