video suggerito

Nel reality Race to Survive un concorrente uccide e mangia un uccello di una specie protetta Durante il reality show Race to Survive: Nuova Zelanda, il concorrente Spencer Jones ha ucciso e mangiato un uccello considerato una specie protetta. Si tratta di un weka, un volatile incapace di volare. Per questa ragione è stato squalificato dal programma e segnalato dal Dipartimento di protezione della natura della Nuova Zelanda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In foto a destra Corry Jones, a sinistra Oliver Dev

Un concorrente del reality show Race to Survive: Nuova Zelanda, nel corso di una delle ultime puntate, ha ucciso e mangiato un uccello considerato una specie protetta. Si tratta di un weka, un volatile incapace di volare che, durante le riprese del reality, tenutesi lo scorso autunno, è diventato la prende di Spencer "Corry" Jones, una guida fluviale americana. Dalla produzione del programma fanno sapere che i concorrenti erano "stanchi e affamati, oltre che messi in una condizione di estrema difficoltà", ma questo non ha impedito al Dipartimento per la conservazione della natura in Nuova Zelanda di inviare degli avvertimenti scritti sia alla tv che al diretto interessato.

Cosa è successo durante il reality

Race to Survive è un reality in cui nove squadre, costituite da due concorrenti ciascuna, si sfidano in una gara di 150 miglia attraversando zone piuttosto selvagge della Nuova Zelanda, lungo il tragitto devono procurarsi cibo e acqua, per poter vincere un premio di 500mila dollari. A trasmettere lo show in America è l'emittente Usa Network, alla quale è arrivata una comunicazione dal Dipartimento per la conservazione della Nuova Zelanda. Durante le riprese del reality, Spencer Corry Jones ha ucciso e mangiato un weka. L'anima è inserito nella lista rossa delle specie minacciate all'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, è protetto nella Nuova Zelanda continentale, dove la pena per l'uccisione di un esemplare è una pena detentiva fino a due anni o una multa di quasi 60.000 dollari.

Foto di un esemplare di weka

Le conseguenze del gesto e le scuse di Jones

In una clip trasmessa dal programma, Jones si scusa, dicendo di essere a conoscenza della legga, ma di non aver sofferto troppo la fame per pensarci. Dopo l'avvenimento lui e il suo compagno d'avventura furono squalificati. Intanto, il Dipartimento ha aperto un'indagine sul caso e il responsabile, Dylan Swain, stando a quanto riportato dalla CNN ha dichiarato: "

Le circostanze uniche (i membri del cast erano stanchi e soffrivano di una fame notevole, in una situazione di dinamiche di gruppo inusuali) ci hanno fatto ritenere che fosse prudente inviare una lettera di avvertimento. Ciò nonostante, uccidere e mangiare una specie autoctona protetta in questa materia è inaccettabile e l'azienda è ‘informata' della necessità che i partecipanti al suo programma aderiscano alla legislazione sulla conservazione.

La produzione del programma assicura che i concorrenti erano stati avvertiti del fatto che si sarebbero ritrovati a contatto con specie protette e che la Nuova Zelanda segue delle leggi precise in materia. Per questa ragione, quindi, i due concorrenti che erano i favoriti per la vittoria, sono stati squalificati all'istante.