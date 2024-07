video suggerito

Edoardo Tavassi: “All’Isola io e Nicolas Vaporidis abbiamo rubato soldi e fumato sigarette” Edoardo Tavassi racconta un episodio verificatosi durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago, infatti, rivela di essere riuscito a fumare, rubando i soldi di un cameraman, coinvolgendo anche Nicolas Vaporidis in queste malefatte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edoardo Tavassi è stato uno dei grandi protagonisti dell'Isola dei Famosi 2023, quando ad un passo dalla vittoria finale, fu costretto ad abbandonare l'Honduras a causa di un infortunio al ginocchio. A distanza di più di un anno da quella esperienza, il mattatore romano ha raccontato nel podcast di Leonardo Bocci, alcuni risvolti della permanenza sull'Isola, rivelando di aver anche violato il regolamento.

Il racconto di Edoardo Tavassi: "Sembrava di stare a Gomorra"

È noto ormai, anche per chi non è un assiduo fruitore del reality di Canale 5, che le regole ci sono e vanno rispettate. Ai naufraghi non è consentito avere pasti extra dalla produzione e ogni loro movimento dovrebbe essere controllato. Tavassi, però, ha raccontato che durante la sua edizione è riuscito a fare alcune malefatte, in compagnia di Nicolas Vaporidis:

Devo raccontare una cosa. A L’Isola dei Famosi io e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare e pure tanto. Questo a insaputa di tutti. Abbiamo fregato dei soldi al microfonista, gli abbiamo rubato proprio i soldi. Come abbiamo comprato le sigarette? Abbiamo corrotto il barcaiolo honduregno. Sono andato lì e sembrava una scena di Gomorra ‘facciamo così, io ti metto i soldi sotto la sabbia e tu mi porti un pacchetto al giorno’. In totale abbiamo fregato 20 Euro, ma questi 20 Euro in Honduras valgono tantissimo. Io mettevo una banconota al giorno nel posto che sapeva lui e così quello ci faceva trovare le sigarette. Ma sta cosa non la sapeva nessuno.

Il racconto continua, svelando anche che rischiarono di essere scoperti: "Io e Nicolas andavamo in disparte, camminando chilometri e poi fumavamo. Una volta fatta sventolavamo le magliette per non fumare. Una volta uno del programma ci fa ‘puzzate di fumo! Se vi sgamo che avete fumato vi levo il fuoco per 15 giorni’.

"Ho fumato da un cocco aperto"

Ma a quanto pare, non è finita qui. L'ex gieffino racconta anche che è capitato di sottrarre dell'altro ad uno dei cameraman, semplicemente un po' troppo distratto che, quindi, non si è mai reso conto di cosa gli sia stato levato da sotto al naso:

Un’altra volta abbiamo fregato un pacchetto di Heets, quelle dalla Iqos. Tutto sempre allo stesso microfonista, ma perché lui lasciava il marsupio incustodito. E sono riuscito a fumare le Heets anche senza l’apparecchio!. Ho preso la brace dal fuoco, un cocco aperto e ho fumato. Tutto questo è successo di notte perché c’è un cameraman solo, visto che tutti dormono. Però vi assicuro che ha funzionato anche con il cocco"