video suggerito

Coppia squalificata a Temptation Island 2024: “Hanno preso in giro la redazione e sono stati scoperti” Si rincorrono le indiscrezioni su una coppia che sarebbe stata squalificata a Temptation Island 2024. Ad aggiungere nuovi dettagli sulla vicenda è Biagio D’Anelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'edizione 2024 di Temptation Island è appena iniziata e già si sono scatenate le indiscrezioni sull'esito del percorso delle coppie. In particolare, in queste ore, i riflettori del gossip sono puntati su una coppia che sarebbe stata squalificata. L'indiscrezione era stata diffusa nei giorni scorsi da Novella 2000. In queste ore, Biagio D'Anelli ha dichiarato che la notizia è vera e ha aggiunto ulteriori dettagli nel corso del programma radiofonico Turchesando. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se il gossip troverà una conferma ufficiale. Intanto vediamo gli ultimi dettagli trapelati.

Coppia squalificata a Temptation Island 2024, tutti i dettagli del gossip

Biagio D'Anelli ha rilasciato un'intervista al programma di Turchese Baracchi. L'ex concorrente del Grande Fratello ed esperto di gossip ha confermato che una coppia è stata squalificata da Temptation Island. Ha svelato anche la presunta motivazione:

Te lo dico in anteprima. So che la coppia che è stata eliminata ha preso un po' in giro la redazione. Hanno preso in giro una redazione così seria e capace come la Fascino, che sa lavorare…sono bravi in quello che fanno. Sono stati scoperti e quando sono andati in Sardegna, si sono ritrovati a fare i conti con una produzione seria che gli ha detto: "Come siete venuti, ve ne dovete andare". Sto aspettando altri altarini. A me il programma piace dalla seconda puntata in poi perché da lì parte la ciccia.

Temptation Island 2024: "Impossibile mentire agli autori"

Biagio D'Anelli, poi, ha fatto una riflessione sulle caratteristiche delle coppie che partecipano a Temptation Island. Quasi mai si tratta di relazioni solide, c'è sempre qualche crepa da risanare:

Leggi anche Tentatrici e tentatori a Temptation Island 2024: nomi e foto dei single

Gli autori non li prendono a casaccio, non stanno a perdere tempo. La gente che va a Temptation Island già ha dei problemi di fondo. Se i partner si amano e si fidano l'uno dell'altro non vanno a Temptation Island. A Temptation va una coppia che ha già delle crepe nel vaso, o si rompe il vaso o si va a risanare. Quante coppie si sono lasciate perché sono state messe in luce delle cose che covavano all'interno, ma non avevano gli attributi di dirlo pubblicamente.

Quindi ha concluso che è impossibile mentire in un programma televisivo senza rischiare di essere scoperti: "Conosco tanti autori lì e so quanto si sbattono. È umanamente impossibile mentire. Con i social siamo arrivati al punto che il pubblico è più vigile dell'autore stesso".