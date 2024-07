video suggerito

Soleil Sorge: “Felicemente single da quasi un anno. Dicevo a tutti di lavorare su di sé, l’ho fatto anch’io” Soleil Sorge si racconta ai microfoni del podcast Mondo Cash. L’influencer parla della sua vita privata, del percorso personale fatto in questi mesi, ma svela anche alcuni retroscena di programmi a cui ha preso parte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Soleil Sorge è tra i personaggi che tra social e tv è riuscita a crearsi un folto gruppo di followers che la sostengono nel suo percorso. Durante una puntata del podcast Mondo Cash, dedicato proprio al mondo degli influencer, l'ex gieffina si è raccontata, parlando anche del percorso personale affrontato in questi mesi.

Soleil Sorge sulla sua vita privata

Tra le prime domande che pongono a Soleil Sorge c'è quella relativa alla sua vita sentimentale. Da diverso tempo, infatti, il suo nome non compare tra le pagine delle cronache rosa, ed è lei a spiegarne il perché, aprendo un po' le porte del suo privato: "Sono felicissimamente single, sono anni che predicavo questa cosa del lavorare su se stessi. Da Agosto, quindi da quasi un anno sto applicando queste mie prediche e sono veramente felice". In merito alle relazioni avute negli anni, ritiene che spesso abbiano potuto condizionare la sua immagine, come d'altronde ha fatto lei stessa con le persone che stavano al suo fianco:

Io credo di aver reso famosi i ragazzi, avendo una relazione con loro, costruendo storie con loro, e di aver limitato la mia carriera per via di relazioni che hanno poi magari macchiato quello che è la mia persona, personaggio, per via di una relazione che si è avuta.

Soleil, quindi, non è in cerca dell'amore, ma quando arriverà sarà pronta ad accoglierlo. Per quanto riguarda l'idea di una famiglia, l'influencer si dice aperta all'idea che il legame familiare non debba necessariamente legarsi alle figure di madre, padre e figli, aggiungendo: "Può essere che un giorno io mi ritrovi con degli amici, con delle persone che scelgo come la mia famiglia e come gruppo, e creiamo una casa dove viviamo tutti insieme e viviamo come una famiglia."

Il retroscena dell'Isola dei Famosi

Tra i tanti programmi a cui ha preso parte in anni di tv, c'è stato anche l'Isola dei Famosi. Un reality che desta sempre molta curiosità, soprattutto per i retroscena che il pubblico non può conoscere. Soleil, però, non esita a raccontare qualche chicca inerente al cibo che, d'altronde, è l'elemento che più incuriosisce chi sta a casa e vedi i concorrenti alle prese con fuochi, pesca e quant'altro:

Parti per L’isola dei famosi e tutti si preparano alla caccia. Alla pesca più che altro, a procacciarsi cibo. Non ci danno le merendine di nascosto, purtroppo, lo sapevo. Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti ti sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito. Addirittura i cameraman seguono una dieta particolare e non possono indossare profumi. Perché da naufrago tu percepisci tutti gli odori, molto di più. Questo potrebbe innescare nella psicologia dei naufraghi delle reazioni o mancanze. La produzione sta attenta anche a questo.