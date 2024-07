video suggerito

Selen dopo l'Isola: "Debiti per fare l'imprenditrice. Ho un'attività da 12 anni ma non assumerò più nessuno" Luce Caponegro, meglio conosciuta con il nome d'arte Selen, racconta com'è cambiata la sua vita dopo la breve esperienza all'Isola dei famosi che le ha consentito di fermarsi a pensare a se stessa e al suo lavoro: "Ho pensato di chiudere tutto, di cambiare lavoro e di trasferirmi all'estero".

A cura di Stefania Rocco

Luce Caponegro, vero nome della ex popolarissima pornostar Selen, racconta com’è cambiata la sua vita dopo l’Isola dei famosi. La donna ha partecipato all’ultima edizione del reality show, la prima condotta da Vladimir Luxuria, ma è stata eliminata a pochi giorni dal suoi arrivo in Honduras. Quelle poche settimane, tuttavia, sono state utili a ripensare alla sua vita professionale – lei stessa aveva lanciato un appello in diretta raccontando di voler restare. “Ho bisogno di soldi”, aveva spiegato – e a ripartire una volta tornata in Italia.

Luce Caponegro: “Ho pensato di chiudere tutto e trasferirmi all’estero”

“Da 12 anni a Ravenna ho aperto il mio centro ‘Luce Estetica e Benessere’, ma fare l’imprenditrice oggi in Italia significa fare i debiti, inutile nasconderlo”, ha dichiarato Caponegro in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, “Dopo aver fatto più di 40 corsi di specializzazione ed essere diventata docente di due scuole, ho assunto dipendenti con lo scopo anche di trasmettere parte del mio sapere. Ma è sempre più difficile trovare qualcuno che voglia andare oltre il livello base che non basta per restare competitivi. Grazie all’Isola mi sono rimessa in discussione, ho anche pensato di chiudere tutto, di cambiare lavoro e di trasferirmi all’estero, al rientro sono andata in crisi. Poi mi sono focalizzata su chi sono, sulla mia storia, e ho deciso di proseguire da sola, come libera professionista, seguendo personalmente le mie clienti. Non assumerò più nessuno”.

Selen: “Non ho visto Supersex, non mi interessa più quel mondo”

Selen confessa infine di non avere visto “Supersex”, la serie che racconta la vita e la carriera di Rocco Siffredi: “Non l’ho visto, perché sinceramente non mi interessa più quel mondo e nel poco tempo libero mi piace fare altro. Ho capito che sono venuta al mondo per portare bellezza e benessere. In un certo senso l’ho fatto anche con il mio primo lavoro perché ho reso la sessualità più libera e allegra in un momento storico in cui c’era una cultura troppo repressiva”.