video suggerito

Luce Caponegro in arte Selen: “Mi metto in gioco all’Isola dei Famosi ma non rinnego il porno” L’ex attrice del mondo del porno si rilancia con L’Isola dei Famosi, da lunedì 8 su Canale 5: “Ma non rinnego il mio passato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

294 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lunedì 8 aprile ricomincia L'Isola dei Famosi. Un'edizione rinnovata in tutto e per tutto, con nuovi naufraghi ma soprattutto con una nuova conduzione, quella di Vladimir Luxuria. Tra le naufraghe più attese c'è sicuramente Luce Caponegro in arte Selen. La ex attrice porno si mette in gioco e prova a farsi conoscere in una nuova luce con il passato ormai alle spalle. In una intervista al Giornale assicura: "Non rinnego il mio passato".

Le parole di Luce Caponegro in arte Selen

Selen (Luce Caponegro) oggi è una signora di 57 anni, un'imprenditrice che ha la gestione di un centro benessere a Ravenna. Per molto tempo è rimasta lontana dal mondo dello spettacolo e ha condotto una vita normale: "Ho deciso di ricomparire in pubblico perché ho bisogno di cambiare. Ogni decennio sento che quello che sto facendo mi sta stretto".

Ora provo questa esperienza del reality che per me è anche un ritorno alla natura, alla luce, al sole, al vento dopo anni passati chiusa nel mio centro. Poi si vedrà. Mi piacerebbe mettere a disposizione le mie conoscenze per portarle a più persone, magari in programmi specifici di salute fisica o di cosmesi.

"Ho fatto pace col passato"

Per molto tempo, Selen ha cercato di voltare le spalle al suo passato a luci rosse ma adesso ha rivelato di averci fatto pace: "Ho fatto pace da tempo con i miei ruoli porno, ma per anni non volevo sentirne parlare. Facevo quel tipo di cinema non per guadagnare tanto, ma proprio per piacere e per ribellione".

Non facevo quei film per guadagnare tanto o perché costretta dalle condizioni economiche, venivo da una famiglia borghese. Lo facevo per puro piacere sessuale e per ribellione verso le convenzioni sociali.

Poi, però, lo stop: "L’ho fatto quando ho capito che quel mondo era diventato una gabbia, la mia femminilità cambiava, volevo riappropriarmi del mio pudore e della sacralità della famiglia. Ho cresciuto i miei due figli. E per molto tempo, un’altra decina di anni, dopo diverse delusioni sentimentali, avute anche dai padri dei miei figli, non ho avuto più rapporti con gli uomini. E sono ancora single".