Isola dei Famosi, Luce Caponegro eliminata. Poco prima aveva detto: “Salvatemi perché ho bisogno di soldi” La prima eliminata dell’Isola dei Famosi è Luce Caponegro. L’attrice non è stata salvata dal pubblico, ma poco prima aveva fatto un appello chiedendo di non mandarla via, perché aveva bisogno dei soldi che avrebbe guadagnato continuando con il reality. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La terza puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 15 aprile, si apre con un recap di quello che è accaduto durante questa settimana di permanenza a Cayo Cochinos. Tra dissapori, amicizie e anche alcune difficoltà, i primi naufraghi a rischiare l'eliminazione vivono queste ultime ore con una certa tensione. Vladimir Luxuria, quindi, chiude il televoto e comunica chi dei quattro nominati, deve lasciare per sempre la Palapa. Poco prima, però, la conduttrice aveva chiesto loro di fare un appello. A lasciare il reality è Luce Caponegro che aveva chiesto, solo qualche minuto prima, di essere salvata perché aveva bisogno del cachet.

Luce Caponegro è la prima eliminata dell'Isola dei Famosi

L'esito del televoto non ha lasciato scampo, come aveva annunciato anche Luxuria nella precedente puntata, chi non sarà salvato dal pubblico, non avrà altre chance per restare sull'Isola, come accadeva nelle edizioni precedenti. Ed ecco che tra Samuel Peron, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Khady Guede, a dover abbandonare per sempre il reality è Luce, con suo grande dispiacere. La conduttrice, quindi, le chiede il perché secondo lei, è stata la persona meno votata dal pubblico a casa e l'attrice risponde:

Sono fuori dallo show business da tempo. Quando ho capito che era stato salvato Peppe, ho capito che sarei uscita io, però sono nell'accettazione e troverò un altro modo. È stata comunque una bellissima opportunità, ne sono comunque contenta.

L'appello che Luce Caponegro aveva fatto prima del televoto

Poco prima, però, l'ex attrice aveva chiesto durante un appello voluto da Vladimir Luxuria di essere salvata e, infatti, aveva esordito dicendo: "Salvatemi perché ho bisogno di stare qui, ho bisogno dei soldi che guadagnerei se restassi per lungo tempo qui sull'Isola". Una richiesta, però, arrivata troppo tardi, dal momento che il pubblico non ha potuto ascoltarla appieno. Questa sua dichiarazione, però, aveva particolarmente colpito sia la conduttrice che il suo opinionista, Dario Maltese che, infatti, ha commentato: "Complimenti a Luce, per la sua sincerità, per essere stata senza maschere".