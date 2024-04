video suggerito

Isola dei Famosi 2024, Luce Caponegro eliminata: 5 naufraghi in nomination, cosa è successo nella terza puntata La prima eliminata dell'Isola dei Famosi è Luce Caponegro. In nomination ci sono cinque naufraghi: Daniele Tedeschi, Peppe Di Napoli, Francesco Benigno, Artur Dainese e Joe Bastianich.

A cura di Ilaria Costabile

Nella terza puntata dell'Isola dei Famosi è stata annunciata la prima eliminata del reality: Luce Caponegro. Come annunciato da Vladimir Luxuria, non ci saranno seconde chance, ciò significa che la naufraga dovrà rientrare in Italia. In nomination, invece, ci sono cinque naufraghi: Daniele Tedeschi, Peppe Di Napoli, Francesco Benigno, Artur Dainese e Joe Bastianich.Durante la puntata sono stati passati in rassegna gli avvenimenti più significativi vissuti finora dai naufraghi, che tra qualche litigio, la disperazione per il fuoco e i primi morsi della fame, hanno però iniziato a stringere delle alleanze.

Luce Caponegro eliminata nella puntata del 15 aprile

A dover lasciare l'Isola, al primo televoto eliminatorio è Luce Caponegro. L'attrice è stata la meno votata tra Samuel Peron, Peppe di Napoli e Khady Guade, che sono riusciti a strappare altro tempo da concorrenti del reality. Poco prima di essere eliminata, però, la naufraga aveva lanciato un appello al pubblico, chiedendo di essere salvata, perché aveva bisogno dei soldi che una partecipazione prolungata al programma le avrebbe garantito.

Chi sono i concorrenti in nomination

In nomination, alla fine di questa terza puntata ci sono cinque naufraghi. Il primo a recarsi in zona Nomination è Daniele, che manda a rischio eliminazione Artur. Maité e Alvina fanno il nome di Peppe, Stoppa quello di Francesco, Greta sceglie Daniele. Poi Pietro fa una nomination casuale e indica MaitP: Hoe manca al televoto Daniele, così come Matilde. Francesco nomina Artur, Valentina, invece, fa il nome di Daniele. Artur ricambia la Nomination a Francesco. Infine, Khady fa il nome di Matilde, mentre Peppe decide di mandare al televoto Daniele in quanto pensa che sia demotivato.

Cosa è successo nella puntata del 15 aprile

La puntata si è aperta con la prima eliminazione della 18esima edizione dell'Isola dei Famosi. Intanto due naufraghi non sono presenti in puntata, ovvero Edoardo Franco e Aras perché positivi al Covid. Dopo la difficoltà di accendere il fuoco, una tempesta ha messo in subbuglio la tranquillità dei naufraghi, nascono infatti i primi dispiaceri. Francesco Benigno, ad esempio, ha dimostrato di essere piuttosto provocatorio nei confronti dei suoi compagni d'avventura, si è scontrato tra gli altri con Peppe di Napoli, con il quale però ha subito chiarito: "Siamo adulti e queste cose non dovrebbero proprio succedere" ha detto in trasmissione il pescivendolo napoletano. Qualcuno ha anche avuto da ridire sul comportamento di Joe Bastianich, che sembra voler stare in disparte: "Sono americano, è una questione di cultura, ci metto tempo ad aprirmi. Poi voglio conservare le mie forze". Durante la serata, poi, i naufraghi si sono dovuti sottoporre ad una prova che, per alcuni di loro, ha portato alla perdita dell'immunità. Proprio nel corso del gioco, Marina Suma si è infortunata, ed è stata soccorsa immediatamente dai medici.