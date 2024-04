video suggerito

Isola dei Famosi, Marina Suma ha un infortunio durante la prova: “Lo strattone è stato forte” Marina Suma si è infortunata durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi. L’attrice, durante la prova immunità, è stata strattonata dal suo compagno di gioco. Immediato l’intervento dei medici per comprendere l’entità dell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 15 aprile, a causa di un imprevisto la prova immunità alla quale si sono dovuti sottoporre i naufraghi è stata immediatamente interrotta. Marina Suma, infatti, si è infortunata durante l'esecuzione di un gioco ed è stata soccorsa dai medici presenti sull'isola.

L'infortunio di Marina Suma

Il gioco consisteva in una corsa da sostenere in coppia e legati di spalle, durante la quale uno dei due naufraghi avrebbe dovuto portare dalla sua parte il simbolo dell'immunità. Marina Suma è stata affiancata da Pietro che, inizialmente, sembrava non aver compreso le modalità del gioco, tanto che in una prima fase, aveva assecondato l'andamento dell'attrice, senza comprendere che per vincere sarebbe dovuto andare dal lato opposto, allontanandola dal traguardo. Dopo questa prima incomprensione, quindi, Vladimir Luxuria ha deciso di far ripetere la prova, ed è in questa seconda occasione che la naufraga si è infortunata. Nel correre, seguendo la giusta direzione, Pietro strattona con forza la sua compagna d'avventura che cade improvvisamente a terra.

Il soccorso immediato dei medici

L'attrice, subito, dice di essersi fatta male, senza riuscire ad alzarsi. I medici, presenti in loco, sono accorsi subito per accertarsi che Marina Suma stesse bene e che si trattasse di un incidente risolvibile senza grandi difficoltà. Vladimir Luxuria, quindi, chiede informazioni più dettagliata a Elenoire Casalegno, la prima ad assistere l'attrice non appena si è resa conto che non riusciva a rimettersi in piedi e infatti l'inviata spiega:

In questo momento Marina sta facendo degli accertamenti medici, non appena avrò notizie sarà mia premura comunicarveli. Però quello che posso dirvi è che le ho parlato e aveva il volto più disteso. Lo strattone è stato forte, lo ha sentito, ma comunque aspettiamo gli accertamenti dei medici.