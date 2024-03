Selen pronta all’Isola dei Famosi: “Sono legata alla madre Terra e ne ricavo piacevoli sensazioni” La ex pornoattrice Selen pronta a partire per l’Isola dei Famosi: “Mi spaventa il confronto con gli altri concorrenti e ho paura della fame, ma sono legata alla madre Terra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Luce Caponegro in arte Selen è pronta all'Isola dei Famosi. La ex pornostar fa parte del super cast della nuova edizione del reality pronto a partire lunedì 8 aprile, una settimana dopo le vacanze pasquali. Al Corriere della Sera, Selen racconta: "Di questo reality mi piace lo stretto contatto con la natura, visto che io sono legata da sempre alla madre Terra, e ne ricavo piacevoli sensazioni".

Le confessioni di Selen

Selen, negli ultimi anni, è entrata in contatto con il mondo spirituale e per questo crede molto nell'energia della natura, al tempo stesso però ha paura del confronto con gli altri naufraghi. Le resistenze, dunque, sono più relative alle dinamiche che potranno scaturirsi ma nessun problema quanto alle insidie del luogo.

Di questo reality mi piace lo stretto contatto con la natura, visto che io sono legata da sempre alla madre Terra, e ne ricavo piacevoli sensazioni. Ricordo come se fosse adesso quando, anni fa, entrai in una erboristeria a Rio de Janeiro in Brasile, sotto la montagna Pan di Zucchero: sono stata dentro quattro ore, non riuscivo a uscire. Sono un po’ streghetta e sciamana, credo nell’energia spirituale, nei rituali e nella condivisione. Per contro, mi spaventa il confronto con gli altri concorrenti e ho paura della fame, visto che sono amante del buon cibo.

Selen dalla testa ai piedi: dal mondo dell'hard al centro benessere

Oggi Selen è la titolare del centro Estetica e Benessere Luce a Ravenna ed è una beauty influencer. La partecipazione all'Isola dei Famosi servirà a rilanciarsi anche in questo senso. Negli anni ‘9o Selen è stata una delle pornostar più famose e acclamate, recitando anche con personaggi di spicco come Rocco Siffredi. Selen motivò più volte la sua decisione di intraprendere il percorso di pornoattrice per la sua passione per l'esibizionismo, oltre al fatto di considerare il sesso come un atto di ribellione contro la società conformata. Il successo di Selen fu tale da sfociare anche nel mondo dell'editoria con una rivista di cultura erotica e fumetti a suo nome. Tra i suoi film più noti: Dracula, Concetta Licata, Cuore di pietra e Selen dalla testa ai piedi. Dal 1999 si ritira dal mondo del porno e inizia una breve carriera nel mondo del cinema: è in Scarlet Diva di Asia Argento nel 2000, poi in Zora la vampira dei Manetti bros. nello stesso anno. È nel cast di B.B. e il cormorano di Edoardo Gabbriellini e ne "Il giorno + bello". In tv, è stata una delle protagoniste di "Ciro, il figlio di Target".