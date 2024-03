Isola dei Famosi 2024: quando inizia, il cast con i concorrenti e dove vederla Lunedì 8 aprile 2024 in prima serata su Canale 5 inizia una nuova edizione dell’Isola dei FAmosi. Venti concorrenti atterreranno in Honduras con tante novità a partire dalla conduzione di Vladimir Luxuria, affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e dall’inviata Elenoire Casalegno. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Inizia lunedì 8 aprile 2024 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che mette alla prova 20 nuovi concorrenti tra personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport e personaggi ‘nip', pronti per una nuova avventura a Cayo Cochinos in Honduras. In questa edizione sono tante le novità a partire dalla conduttrice Vladimir Luxuria, accompagnata dagli opinionisti in studio Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Cambia anche l'inviata per questa edizione: Eleonoire Casalegno. Il reality è realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Le puntate possono essere viste anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity e in replica il martedì in prima serata su Mediaset Extra.

Il cast dei concorrenti

Tra pochi giorni, nell'attesa di essere ufficializzati dalla produzione, i concorrenti prescelti partiranno per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica. Fanpage.it è riuscita a scoprire in anticipo i nomi di alcuni concorrenti che parteciperanno all'edizione 2024 dell'Isola dei Famosi: Marina Suma, l'attrice di Sapore di mare; Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef e dallo stesso format arriva direttamente il vincitore della scorsa edizione, Edoardo Franco. Tra i nomi circolati in queste ore ci sono anche quelli di Edoardo Stoppa, Selen e Matilde Brandi. Il primo è un ex volto di Striscia la Notizia, la seconda è una storica pornostar degli anni '90 e 2000 mentre la terza è una soubrette degli anni 2000. Tra gli altri nomi possibili che faranno parte del cast ci sono anche Francesco Benigno, attore siciliano, e Artur Dainese, ex tentatore di Temptation Island. Tra i nomi che sarebbero invece saltati all'ultimo momento per trattative non andate in porto quelli di Antonio Caprarica, Clizia De Rossi, Alan Friedman e Rossella Erra.

Dove vedere l'Isola dei Famosi in tv e in streaming

Per adesso è confermato solo l'appuntamento ogni lunedì in prima serata su Canale 5, ma è possibile recuperare la puntata dell'Isola dei Famosi anche in streaming su Mediaset Infinity. Confermata, invece la replica del martedì sera su Mediaset Extra. Da confermare la striscia su Mediaset Extra, tutti i giorni dalle 8 del mattino fino a notte fonda, con clip che raccontano la vita dei naufraghi. Su Mediaset Infinity sarà sempre possibile accedere alla diretta streaming e on demand della puntata, e sul sito saranno anche caricati altri contenuti inediti.