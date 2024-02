Marina Suma è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2024: da Sapore di mare al reality show Marina Suma è il primo grande nome del cast dell’Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it è in grado di confermare che l’attrice di Sapore di Mare e Sing Sing sarà tra le protagoniste dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria. Si cercano concorrenti anche nel mondo LGBTQIA+ e tra l’ambiente dei tiktoker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Marina Suma all'Isola dei Famosi 2024. È questo il primo grande nome che parteciperà alla diciottesima edizione del format che sarà condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Fanpage.it è in grado di confermare che l'attrice, indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing, è una delle concorrenti che ha già firmato per la prossima avventura. Sarà interessante vederla all'opera in un contesto che possa esaltare anche un'altra delle sue qualità, quella di artigiana: come è noto, l'attrice è riuscita anche a reinventarsi nella produzione e vendita di monili in cartapesta.

La carriera di Marina Suma

Marina Suma, napoletana classe 1959, diventa popolare nel 1981 con il film Le occasioni di Rosa che le valgono il David di Donatello e un Nastro d'Argento come attrice esordiente. È con Sapore di mare (1983) che incontra il successo popolare che le apre le porte del cinema italiano: arriveranno in serie Sing Sing, Un ragazzo e una ragazza, Cuori nella tormenta. Dagli anni novanta, un progressivo e fisiologico calo fino al completo rinnovamento attraverso la produzione e la vendita di monili in cartapesta fatti a mano da lei. Una caratteristica che potrebbe sfruttare proprio durante quest'edizione.

Le voci sui concorrenti dell'Isola Dei Famosi 2024

Il passaggio di conduzione, da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria, ha prodotto una serie di novità. La prima è che non dovrebbe esserci come inviato dall'Isola Alvin, storico sodale della ex conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti. Come opinionista, il nome che balla è quello di Sonia Bruganelli. Tra i naufraghi pare certa la presenza di Joe Bastianich mentre era fatta per un grande giornalista che ha già avuto un'esperienza recente con il mondo dello spettacolo: parliamo di Antonio Caprarica. Il giornalista sarebbe saltato all'ultimo momento. Tra i nomi forti anche quello di Rossella Erra e di Alan Friedman. Si starebbe pescando anche nel mondo dei tiktoker, ma si tratterebbe di un singolo elemento che andrebbe a colmare la quota ‘nip'. Un altro nome che sembrava essere nel cast dei circa 20 concorrenti era quello di Clizia De Rossi, la trans intellettuale, esperta dantista, che da tempo gravita a La Zanzara.