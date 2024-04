video suggerito

Chi è Khady Gueye, concorrente dell’Isola dei famosi 2024: la carriera come modella e la vita privata La modella Khady Gueye partecipa all’Isola dei famosi 2024 per il gruppo dei “non famosi”. Nata in Senegal da genitori senegalesi, vive a Milano fin da quando aveva 6 anni. È già nota per avere partecipato a Ex on the Beach. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiama Khady Gueye ed è in lizza per diventare uno dei personaggi più interessanti dell’edizione 2024 dell’Isola dei famosi. Modella di professione, Khady ha 26 anni e partecipa al reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria insieme al gruppo dei “non famosi”. In realtà, tuttavia, vanta già qualche esperienza televisiva. In particolare, ha partecipato al docu-reality Ex on the Beach nel 2021. Nata in Senegal da genitori senegalesi, vive a Milano fin da quando aveva 6 anni.

Chi è Khady Gueye, la storia della concorrente: la famiglia e gli studi

La modella Khady Gueye

Khady Gueye è nata il 31 marzo 1997 in Senegal. Il primo ad arrivare in Italia fu il padre che aveva abbandonato la sua terra alla ricerca di una vita migliore. Khady ha raggiunto il genitore quando aveva 6 anni insieme alla madre e a uno dei suoi fratelli minori. A notarla per primo e a lanciarla nel mondo della moda fu un talent scout che la scoprì quando era ancora minorenne, permettendole di affacciarsi per la prima volta sul mondo delle passerelle. Khady, tuttavia, decise di accantonare temporaneamente la professione di modella per potersi concentrare esclusivamente sugli studi, seguendo il desiderio manifestato dal padre. Dopo essersi diplomata presso un istituto tecnico per il turismo, ricominciò a posare per potersi mantenere e permettersi di andare a vivere da sola.

Il lavoro come modella e la partecipazione ad Ex on the beach

La concorrente dell'Isola dei famosi 2024

Intorno ai 22 anni, Khady comincia a lavorare come modella e fotomodella. Decine i servizi fotografici dei quali diventa protagonista, la maggioranza dei quali nel campo dell’intimo, del make up e del beachwear. La popolarità arriva nel 2021 quando Gueye partecipa al programma tv Ex on the Beach, format che le consente di ritrovare l’ex compagno Dario. L’8 ottobre 2023, invece, viene eletta Miss Italiana 2023.

La vita privata di Khady Gueye, nessun fidanzato sui social

Khady non ha svelato molto della sua vita privata e sentimentale nel corso di queste prime ore trascorse in Honduras da protagonista dell’Isola dei famosi 2024. A giudicare da quanto pubblica sul suo profilo Instagram, non sarebbe fidanzata. L’unico pettegolezzo che circola sul suo conto fa riferimento a un presunto flirt con il cantante Irama seguito alla rottura tra il cantante e la ex fidanzata Victoria Stella Doritou. Ma Khady, finita nell’occhio del ciclone e indicata come nuova compagna dell’artista, smentì seccamente ogni coinvolgimento sentimentale con il cantante: “Tutto falso. Lui ha la sua vita io ho la mia non è la prima volta che mi associate a lui non stiamo insieme”.