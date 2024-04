Tensione all’Isola dei famosi 2024, la modella Khady Gueye a Pietro Fanelli: “Cafone e arrogante”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

All'Isola dei famosi 2024 si respira già un'aria di tensione. Su Playa Espinada, alcuni concorrenti non tollerano il comportamento di Pietro Fanelli. Quest'ultimo, anziché adoperarsi per accendere il fuoco o per costruire le capanne, si è cimentato nella costruzione di un "tempio", che da alcuni è stato visto come una tomba.

Tensione all'Isola dei famosi 2024, Peppe non tollera Pietro

Foto IPA

Peppe, il pescivendolo, ha provato ad accendere il fuoco con qualche difficoltà, mentre la contessa Alvina si è lamentata per la durezza della sabbia che non facilita di certo il riposo. Poi, sono andati in cerca di cibo. Peppe ha trovato dei ricci e li ha mangiati in solitudine, senza preoccuparsi di dividerli con il resto del gruppo. Peppe ha anche battibeccato con la contessa Alvina che non approvava il modo in cui stava costruendo la capanna. E mentre tutti si davano da fare perché il buio non li sorprendesse impreparati, Pietro Fanelli si preoccupava di costruire un tempio.

Il comportamento di Pietro Fanelli infastidisce i naufraghi

Foto IPA

Pietro Fanelli ha costruito una croce con dei rami: "Ho costruito un tempio perché per me significa ‘Abbi fede'. È la cosa più bella che abbiano mai fatto in questo posto nella storia dell'uomo". La modella Khady Gueye non è apparsa troppo convinta: "Ma è una tomba? Una tomba vicino a dove alloggiamo?". E ha aggiunto: "Non l'ho visto partecipare a tentare di accendere il fuoco né a pescare". Peppe è apparso contrariato:

Stai facendo il tempio? Ma pensiamo ad accendere il fuoco. Vuoi mangiare? E come vuoi mangiare se non accendiamo il fuoco? Si mangia se lavori, altrimenti non si mangia.

In confessionale ha continuato nel suo sfogo: "Non gli piace stare con il gruppo".

In effetti, Pietro è stato immortalato mentre esclamava: "Ma chi me l'ha fatta fare?". Poi ha spiegato:

Io con le persone che non amo, non riesco a stare sempre insieme. Questa esperienza dovrebbe insegnare che si può stare bene anche senza avere nulla. Ma quello già lo so. Non c'è bisogno di stancarsi e soffrire per saperlo.

Vedendolo sprecare lo shampoo e l'acqua, poi, Khady Gueye non ci ha visto più: "Ma dove vivi tu? Puoi essere arrogante e cafone, ma fino a un certo punto". Lapidario Peppe: "O sta facendo il personaggio, o è un bambinone nella vita".