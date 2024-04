video suggerito

Peppe Di Napoli e le fake news sul ritiro dall'Isola 2024: "Derubato e picchiato", arriva la smentita Dopo il ritiro di Peppe Di Napoli dall'Isola dei famosi 2024 sono circolate sui social vergognose fake news sul suo conto. In queste ore è intervenuta la famiglia.

Peppe Di Napoli si è ritirato dall'Isola dei famosi 2024, perché non riusciva più a tollerare i ritmi del gioco a causa di problemi fisici. Le motivazioni dell'abbandono sono state ampiamente chiarite dal diretto interessato, tuttavia, c'è chi ha pensato di diffondere fake news su quanto accaduto al concorrente in Honduras.

Le fake news su Peppe Di Napoli

Peppe Di Napoli si è ritirato dall'Isola dei famosi 2024 per problemi fisici. Dopo la sua uscita di scena, su TikTok hanno cominciato a circolare dei video che ovviamente non hanno fatto piacere alla famiglia del naufrago. In particolare, le fake news riguardavano quanto sarebbe accaduto a Peppe Di Napoli, una volta lasciato il reality:

Super notizia. Peppe Di Napoli derubato e picchiato in Honduras dopo l'uscita dall'Isola dei famosi. Notizia che gira da poche ore. Peppe Di Napoli ora si trova in ospedale in Honduras. Ecco spiegato il motivo della sua assenza sui social.

Tutto falso.

Perché Peppe Di Napoli si è ritirato dall'Isola dei famosi 2024

Innanzitutto Peppe Di Napoli è già tornato sui social. Non solo ha risposto alle domande dei suoi follower, ma in un post ha spiegato il motivo del ritiro dall'Isola dei famosi 2024:

Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia. Grazie Napoli. E grazie all'immenso staff di Mediaset Infinity Banijay Italia, un'esperienza che porterò sempre con me.

L'ex naufrago, poi, ha diffuso un post scritto da suo figlio Alessandro, che contiene la smentita alle vergognose fake news circolate sul suo conto:

Dopo ciò che ho visto su TikTok e i messaggi ricevuti facendomi spaventare non ho più parole. Vi voglio assicurare che non è successo niente a babbo in Honduras. Non è stato né derubato e né picchiato. È in hotel. Non preoccupatevi, ma la gente pur di fare visualizzazioni non sa che inventare.