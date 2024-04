video suggerito

Peppe Di Napoli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024: “Televoto annullato” Il naufrago ha deciso di interrompere la sua esperienza nel reality condotto da Vladimir Luxuria. Il comunicato ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Colpo di scena all'Isola dei famosi 2024. Il concorrente Peppe Di Napoli si è ritirato. Lo comunicano i profili social ufficiali del reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria. Al momento, non sono state rese note le motivazioni che hanno spinto uno dei personaggi più in evidenza a raccogliere le sue cose e andarsene. Annullato il televoto.

Isola dei famosi 2024, il ritiro di Peppe di Napoli: cosa cambia nel televoto

Nel comunicato ufficiale che annuncia il ritiro di Peppe Di Napoli si legge: "Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati".