Tonia Romano fuori dall’Isola dei Famosi, il video dall’ospedale ma il mistero resta: cosa è successo Tonia Romano, la mamma ex soldato, ha pubblicato un video da una struttura ospedaliera in Honduras, dove adesso si trova dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi. Resta l’incertezza sui dettagli dell’incidente: come ha fatto a farsi male? Perché la produzione non ha mostrato i video delle sue 48 ore sull’Isola? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tonia Romano, la mamma ex soldato, ha pubblicato un video da una struttura ospedaliera in Honduras, dove adesso si trova dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi. "Volevo salutarvi e ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me", ha esordito la naufraga nip che – come mostrano le fotografie ufficiali del programma – è sbarcata su Playa Espinada restando per 48 ore insieme agli altri quattro naufraghi nip ora in gara, per poi abbandonare il programma il giorno prima della diretta.

Il messaggio di Tonia Romano

Un pigiama bianco con la faccia di un orsetto, la faccia pulita e senza trucco, leggermente pallida e provata, i capelli legati, la voce un po' bassa. Tonia Romano si mostra così nel video che ha realizzato per tranquillizzare quanti sono a casa e chiedono di lei:

Volevo salutarvi e ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me. Volevo mostrarmi per dirvi che sto abbastanza serena, sto abbastanza bene e vi aggiornerò nei prossimi giorni. Volevo solo ringraziarmi per i tanti pensieri avuti nei miei confronti.

Quello che non torna: perché non sappiamo come si è fatta male?

Il video dall'ospedale per tranquillizzare amici, parenti e fan, ma il mistero però resta. Nessuno ha ancora chiarito quali sono stati i problemi di salute che hanno costretto Tonia Romano a lasciare l'Isola dei Famosi. Perché è stato deciso di tagliare il racconto delle 48 ore che Tonia Romano ha passato insieme agli altri naufraghi, dalla costruzione della capanna alla ricerca del tesoro, come dimostrano chiaramente le fotografie presenti in archivio? Restano incerti i dettagli sull'incidente che ha portato all'infortunio di Tonia Romano ed è auspicabile che la produzione faccia chiarezza, già a partire dalla puntata di questa sera, la seconda di questa nuova edizione che sarà registrata nel pomeriggio di oggi a causa della concomitanza con la diretta di Supervivientes, edizione spagnola del programma.