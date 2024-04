video suggerito

Chi è Tonia Romano, la Miss Mamma Campana dell’Isola dei Famosi Tonia Romano è la concorrente non famosa dell’Isola dei Famosi 2024. Ha 37 anni, è campana e ha partecipato a Uomini e Donne nel 2005, lasciando il programma per entrare nell’Esercito. Nel passato ha vissuto e superato abusi e violenze domestiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tonia Romano è una concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. È nata il 14 giugno 1987 ad Avellino, vive in un paese della provincia napoletana. È una mamma, una modella che ha partecipato alle selezioni regionali di Miss Mamma Italiana e ha partecipato al Calendario Miss Mamme Italiane 2017, presentatrice e intervistatrice per eventi di tv locali. Ha partecipato nel 2005 a Uomini e Donne lasciando il programma poco dopo perché vincitrice di un concorso nell'Esercito Italiano, infatti è anche un ex soldato. Ha anche un film all'attivo: Bronx 80146.

Chi è Tonia Romano, la nip dell'Isola dei FAmosi

Tonia Romano ha 37 anni, è nata ad Avellino. Secondo quanto apprende Fanpage.it, l'infanzia di Tonia, vissuta a Napoli è stata da subito complicata perché da piccola avrebbe assistito alle vessazioni e alle violenze del suo padre biologico nei confronti della madre. Tonia, infatti, è cresciuta con la madre, scappando da Napoli ad Avellino. A 18 anni vince il concorso di pilota dell’Aeronautica Militare, supera le prove fisiche ma viene scartata alla prova dell'abitacolo perché troppo alta (186 centimetri). Nel 2005 partecipa a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, ma è una parentesi breve perché nel 2006 vince il concorso nell'Esercito Italiano. Diventa Caporal Maggiore, tradizionalmente considerato un ruolo maschile. Conosce il suo ex marito, che le darà due gemelli, Maria e Andrea oggi quattordicenni. Dopo il congedo dall'Esercito, entra nei Vigili del Fuoco. Anche il suo matrimonio, con un uomo più grande di sedici anni, naufraga a causa di episodi di violenza domestica.

La storia di una donna forte

Emerge la storia di una donna dal carattere forte in grado di non arrendersi alle sfide della vita, lottando per lei e per i suoi figli, cercando sempre di ritagliarsi uno spazio in una società dove le donne fanno fatica. Tonia Romano partecipa all'Isola dei Famosi per rappresentare quella nicchia di donne, che come lei, ne hanno subite tante e soprattutto per dimostrare ai suoi figli la sua forza da mamma. In un recente post su Instagram, Tonia Romano ha scritto: "È vero…Andando avanti negli anni mi sto conoscendo davvero. Forse saranno stati gli eventi, forse le cose in cui ho creduto, forse gli accanimenti, ma mi sono resa conto che non sono facile, che sono complicata, che non sono tante le cose che mi piacciono, che mi piacciono davvero, che in fondo mollo facilmente la presa. Che non trovo sempre una scorciatoia, che mi va di lottare, ché ad arrivare prima in una corsa di ultimi non mi porta soddisfazione. Non sono facile, perché vedo oltre e con l' età che diventa sempre piu' incisiva, non riesco più a dare una giustificazione alle cose. E nemmeno alle persone. Mi sono fatta dei nemici, ma una cosa almeno ora è certa: non erano Amici…"