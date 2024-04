video suggerito

Isola dei Famosi, mistero sull’assenza di Tonia Romano. Luxuria: “Problemi di salute”, ma lei è in Honduras Tonia Romano non entrerà in gioco nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, in onda lunedì 8 aprile. La concorrente, non famosa, è assente per motivi di salute, come ha annunciato la conduttrice Vladimir Luxuria. Fanpage.it apprende che la naufraga si trova in Honduras, ma che le persone a lei care non riescono al momento a contattarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

In questa edizione dell'Isola dei Famosi, tra i naufraghi, ci sono anche quattro concorrenti non vip. Si tratta della Contessa Alvina, del pescivendolo Peppe di Napoli, della modella Khady e del poeta Pietro. Tra loro ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ex soldato e Miss Mamma Campania. La concorrente, però, non entrerà in gioco nella puntata di questa sera, in onda lunedì 8 aprile, per motivi di salute. A farlo sapere la conduttrice Vladimir Luxuria in diretta. Fanpage.it apprende che Romano si trova in Honduras e le persone a lei vicine, qua in Italia, non riescono a contattarla.

Cosa è successo a Tonia Romano, la spiegazione di Luxuria

Dopo aver presentato gli altri naufraghi non famosi su Playa Espinada, Luxuria ha spiegato che tra loro avrebbe dovuto esserci anche Tonia Romano. La naufraga però non è presente in puntata e Vladimir Luxuria ha dato una spiegazione al pubblico: "Ha avuto un problema di salute e non potrà essere qui. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto". Al momento non si hanno informazioni certe riguardo la naufraga. Stando a quando apprende Fanpage.it da persone a lei vicine, la donna si trova in Honduras, ma non riescono a contattarla.

Chi è Tonia Romano

Tonia Romano ha 37 anni ed è nata ad Avellino. Ha avuto un'infanzia difficile a causa della violenze del padre nei confronti della madre. Nel 2005 partecipa a Uomini e Donne, programma che poi abbandona perché l'anno successivo vince il concorso dell'esercito italiano, diventando Caporal Maggiore. Nell'esercito conosce il suo ex marito, con il quale diventa mamma di due figli, Maria e Andrea. Dopo il congedo dall'Esercito, entra nei Vigili del Fuoco.