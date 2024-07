video suggerito

Aras Senol dopo l'Isola dei Famosi: "Non ho dormito per cinque giorni. Ora voglio recitare in Italia" Aras Senol ha parlato della sua vittoria all'Isola dei Famosi 2024, di come è riuscito ad imparare l'italiano con i naufraghi e dei prossimi progetti lavorativi, dopo il successo raggiunto con la soap turca Terra Amara.

A cura di Elisabetta Murina

Da Terra Amara all'Isola dei Famosi. Dopo essersi fatto conoscere in Italia grazie al ruolo di Cetin nella soap turca, Aras Senol ha vinto il reality di Canale 5. Intervistato dal settimanale Chi, l'attore ha parlato dei suoi giorni da naufrago, di come è riuscito ad imparare l'italiano e dei prossimi progetti lavorativi.

La vittoria all'Isola dei Famosi 2024

"All'inizio non avevo realizzato di aver vinto. Non me lo aspettavo, ero così emozionato. Pensavo di uscire alla quinta o sesta settimana. Il mio obbiettivo non era vincere, ma soltanto migliorare il mio italiano", ha raccontato Senol a proposito della sua vittoria all'Isola dei Famosi 2024, che è stata del tutto inaspettata. La difficoltà maggiore, ha spiegato l'attore, è stata la lontananza dalla famiglia in Turchia:

Non è stato difficile tanto l'avere a disposizione poco cibo, oppure stare in mezzo alla natura selvaggia, quanto la lontananza da casa. La mia famiglia, come sapete, non è italiana e non comprende la vostra linguae quindi pensavo che non sapessero esattamente cosa stessi facendo.

Sull'Isola ha stretto un forte legame con i Edoardo Franco e Edoardo Stoppa, che ancora oggi considera come fratelli. E i nemici? "Nessuno, non sono una persona aggressiva", ha precisato. Alcuni momenti di difficoltà Senol li ha vissuti una volta finito il programma, quando è tornato alla sua vita di tutti i giorni: "Per cinque giorni non sono riuscito a dormire. Non capivo il motivo, ma alla fine ho risolto con due pastiglie".

I progetti lavorativi dopo Terra Amara e l'Isola dei Famosi

Aras Senol non ha mai nascosto il suo amore per l'Italia e i suoi abitanti, che l'hanno sempre fatto sentire accolto: "Ho sempre sentito l'affetto delle persone nei miei confronti e, per esempio, mi è capitato di passeggiare per centro di Milano e spesso di essere riconosciuto. Non penso di esagerare quando dico che in Italia sono stato accolto come un amico". Per questo motivo sogna di continuare a recitare nel nostro paese e si sta impegnando a imparare la lingua: "Sono un attore e vorrei tornare a recitare. Adesso il mio sogno è recitare in una serie tv italiana o in un film. Voglio continuare la mia carriera nel vostro paese, ecco perché continuo a esercitarmi con l'italiano per cinque o sei ore al giorno". E sulle prossime vacanze rivela: "Probabilmente verrò ancora da voi in agosto. Il mio posto preferito è Firenze".