Tonia Romano si ritira dall’Isola dei Famosi: “Cresco due figli da sola, devo tutelare la mia salute” Tonia Romano rompe il silenzio con un post Facebook. Il suo entourage ha condiviso un messaggio scritto dalla 37enne che fa sapere la sua volontà di ritirarsi dall’Isola dei Famosi a seguito di un problema di salute: “Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è preservare la mia salute”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

L'entourage di Tonia Romano con un post su Facebook ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute della naufraga che ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi, reality iniziato ieri sera, lunedì 8 aprile. Con un messaggio la Miss Mamma Campana 37enne ha fatto sapere di aver voluto tutelare la sua salute per potersi dedicare ai suoi figli: "La situazione non è grave, sto bene. Ma devo crescere due figli da sola".

Il messaggio di Tonia Romano

"Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all'Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente": con queste parole Tonia Romano ha rotto il silenzio dopo aver saltato la prima puntata del reality in onda ieri sera su Canale5. È chiara dunque la sua volontà di non proseguire l'avventura televisiva per evitare di inciampare nuovamente in problemi di salute.

Cosa è successo a Tonia Romano, assente nella prima puntata dell'Isola

Ieri sera ai 13 concorrenti scelti per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, se ne sono aggiunti altri quattro, i "nip", ovvero Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Alvina Varecondi Scortecci e Khady Gueye. Sarebbero dovuti essere cinque con Tonia Romano, ma quest'ultima non si è presentata in diretta, nonostante comparisse già tra le foto dell'archivio ufficiale del programma. È stata la conduttrice, Vladimir Luxuria, a svelare il motivo dell'assenza: "Ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto". Stando a quanto ha appreso Fanpage.it durante la puntata, le persone a lei vicine non riuscivano a contattarla. Per questo motivo l'entourage della donna ha deciso di tranquillizzare parenti e amici attraverso un post social con un messaggio scritto dalla stessa Tonia Romano: "Mi è stato recapitato un messaggio che Tonia volesse fosse pubblicato per tranquillizzare tutti, parenti, amici e tutti coloro che sono in pensiero per lei".