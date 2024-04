video suggerito

Che fine ha fatto Tonia Romano all’Isola dei Famosi: le foto dimostrano che era con gli altri nip Le prove fotografiche della presenza di Tonia Romano sull’Isola dei Famosi insieme agli altri quattro naufraghi nip: la modella ex soldato ha partecipato a tutte le dinamiche delle ultime 48 ore ma è stata tagliata dal racconto video della prima puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tonia Romano aiuta i naufraghi a costruire la capanna

L'Isola dei Famosi versione Vladimir Luxuria parte subito con un mistero degno di un thriller. I naufraghi nip sarebbero dovuti essere cinque, come ammesso proprio dalla conduttrice alla fine del blocco di presentazione. Oltre a Peppe Di Napoli, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, il poeta Pietro Fanelli e la giovane Khady Gueye, ci sarebbe dovuta essere anche la mamma ex soldato Tonia Romano. Nel corso della puntata, la conduttrice ha dichiarato che la naufraga è fuori per problemi di salute: "Ce ne sarebbe dovuta essere una quinta, Tonia, che però ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto".

Tonia Romano sull'Isola dei Famosi

Ma quali problemi di salute? Cosa è successo? Come anticipato da Fanpage.it, la stessa famiglia e le persone vicine a Tonia Romano, nella serata di ieri, si aspettavano regolarmente di vederla in diretta tv, ma qualcosa deve essere andato storto. Le foto dell'Archivio IPA, archivio ufficiale dell'Isola dei Famosi, dimostrano che Tonia Romano sull'Isola ha messo piede proprio insieme a tutti gli altri naufraghi. È possibile vederla insieme agli altri, lavorare alla costruzione della capanna.

Tonia con Pietro e la contessa

Nelle foto è possibile vederla anche in momenti di dinamiche insieme agli altri naufraghi, in particolare con il poeta Pietro e con la contessa Alvina Verecondi Scortecci. In un altro scatto è in un momento di confidenze in compagnia di Khady Gueye. Le due prima si abbracciano, poi si allontanano. Questo potrebbe rappresentare, volendo ipotizzare un malessere o un infortunio, l'ultimo momento di Tonia Romano prima di lasciare l'Isola dei Famosi. Non sappiamo, a questo punto, se temporaneamente o per sempre.

Anche dai racconti video, tutta l'esperienza di Tonia Romano è stata tagliata. A un certo punto, quando i naufraghi trovano il tesoro nascosto (la pentola) è possibile vedere quattro persone intente a scavare, ma dovrebbero essere tre considerato che il poeta Pietro Fanelli era in disparte dal resto del gruppo. Insomma, il mistero non s'infittisce perché è già fitto: cosa è successo a Tonia Romano? Rientrerà in gioco all'Isola dei Famosi?

Un momento dal racconto video della prima puntata che mostra anche la presenza di Tonia Romano all'Isola dei Famosi.