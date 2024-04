video suggerito

Isola dei famosi 2024 raddoppia, ma giovedì 11 aprile non sarà in diretta: perché la puntata sarà registrata La puntata dell'Isola dei famosi 2024 in onda giovedì 11 aprile non sarà in diretta. Perché andrà in onda la registrazione del reality condotto da Vladimir Luxuria.

A cura di Daniela Seclì

L'Isola dei famosi 2024 raddoppia. Il reality condotto da Vladimir Luxuria con gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese andrà in onda, in prima serata, sia lunedì che giovedì. L'appuntamento con la seconda puntata, dunque, è giovedì 11 aprile. Ma, come rivela DavideMaggio.it, non sarà in diretta.

Perché L'Isola dei famosi non andrà in onda in diretta il giovedì

La seconda puntata dell'Isola dei famosi 2024 andrà in onda giovedì 11 aprile, ma Vladimir Luxuria non sarà in diretta. È già accaduto in passato in altre edizioni dello stesso reality. Il giovedì in prima serata va in onda sulla tv spagnola il reality Supervivientes, girato sempre in Honduras. Alcuni spazi usati dall'Isola dei famosi 2024 sono usati anche dal programma Supervivientes. Ad esempio, anche nel caso del reality spagnolo, la Palapa è il luogo in cui i naufraghi si confrontano con gli opinionisti e fanno prove e nomination. Così, per non pestarsi i piedi, Vladimir Luxuria registrerà la seconda puntata dell'Isola dei famosi di giovedì 11 aprile qualche ora prima della messa in onda. Poi, la registrazione sarà trasmessa come di consueto intorno alle ore 21:30. Allo stesso modo, potrebbe andare anche giovedì 18 aprile, quando andrà in onda la quarta puntata. La terza, in onda il 15 aprile, sarà regolarmente in diretta.

Il televoto verrà chiuso alle ore 15 di giovedì 11 aprile

Come facilmente intuibile, non avrebbe senso lasciare aperto il televoto fino a sera. Dato che la puntata verrà registrata nel tardo pomeriggio, sarà possibile esprimere la propria preferenza solo fino alle ore 15 di giovedì 11 aprile, in modo tale che il verdetto possa essere annunciato in diretta e proposto durante la registrazione in onda in prima serata, alle ore 21:30. A sfidarsi al televoto sono: Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro (Selen) e Samuel Peron.